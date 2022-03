Ουκρανία: "Φρούριο" το Κίεβο - Σε απόσταση αναπνοής από τη γραμμή άμυνας ρωσικά άρματα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.40

Σφοδρές μάχες σημειώνονται στα περίχωρα του Κίεβου μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, με ρωσικά άρματα μάχης να φτάνουν στις βορειοανατολικές παρυφές της ουκρανικής πρωτεύουσας, την οποία απειλούν να περικυκλώσουν αφού έφθασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της.

Στήλες καπνού υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πολέμησαν σκληρά στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου της.

Το μεσημέρι, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χλμ. από τα όρια του Κιέβου. Οι πύραυλοι έπληξαν πολλά σπίτια του χωριού, στο οποίο πλησίαζαν τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα και όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν μόνο ελάχιστη παρουσία.

"Οι Ρώσοι μπήκαν σήμερα το πρωί στο χωριό", δήλωσε ένας 38χρονος κάτοικος, ο Βασίλ Ποπόφ. "Είναι τρομακτικό, αλλά τι θέλετε να κάνουμε, κατοικούμε εδώ και δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μπορούμε να πάμε ή να καταφύγουμε".

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο μισός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιέβου έχει φύγει αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας στους δύο κατοίκους του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη. Σήμερα, κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται εδώ", δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση.

"Ωστόσο το Κίεβο έχει μετατραπεί σε φρούριο", είπε ο Κλίτσκο, κατά τη 15η ημέρα της ρωσικής εισβολής: "Κάθε δρόμος, κάθε κτίριο, κάθε σημείο ελέγχου, έχει οχυρωθεί".

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξουδετέρωσε ένα σύνταγμα ρωσικού πυροβολικού και σκότωσε τον διοικητή του, συνταγματάρχη Α. Ζαχάρωφ, στο Μπροβάρι, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως "ο διοικητής του συντάγματος κατοχής, συνταγματάρχης Zakharov, εκκαθαρίστηκε. Κατά τη διάρκεια της μάχης στην περιοχή Brovary της περιοχής του Κιέβου, η τακτική ομάδα τάγματος (BTGr) του 6ου συντάγματος τανκ (Chebarkul) της 90ης μεραρχίας αρμάτων της Κεντρικής Διοίκησης υπέφερε σημαντικές απώλειες προσωπικού και εξοπλισμού".

Το CNN εντόπισε και επαλήθευσε το βίντεο που κοινοποίησε το υπουργείο Άμυνας και δείχνει μια ρωσική στρατιωτική φάλαγγα να δέχεται επίθεση και να υποχωρεί.

