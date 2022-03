Βομβαρδίστηκε νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη - Ακυρώνονται οι εκκενώσεις αμάχων γύρω από το Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:28

Διανύουμε τη 14η μέρα από το πρωινό που ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις στρατιωτικές δυνάμεις του να εισβάλουν στην επικράτεια της Ουκρανίας. Αφότου έλεγξαν τη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει και σιγά σιγά σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το Κίεβο και τη Μαριούπολη. Την ίδια ώρα οι σφοδροί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο Χάρκοβο, ενώ εντείνονται και αυτοί στο Νικολάεφ.

Εκτός του πεδίου της μάχης, ανησυχίες προκαλούν τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας και το αν και κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα διαρροής ραδιενέργειας. Πέραν αυτού, οι δυτικές χώρες έχουν ξεκινήσει από χτες να ανακοινώνουν μέτρα ενάντια στην εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο, σε μία κίνηση να πλήξουν σε μεγαλύτερο βαθμό την οικονομία του Πούτιν.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παραδέχθηκε σήμερα ότι ορισμένοι στρατεύσιμοι συμμετείχαν στη σύγκρουση με την Ουκρανία, μετά τις πολλαπλές διαψεύσεις εκ μέρους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχαν σταλεί μόνο επαγγελματίες στρατιώτες και αξιωματικοί.

Κίεβο: Μια τρίτη φάλαγγα που κατεβαίνει από τα βορειοανατολικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Μόσχας "να περικυκλώσει το Κίεβο και να το αναγκάσει να συνθηκολογήσει", ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. "Καθώς δεν έχουν κάνει την πρόοδο που πιστεύαμε ότι ανέμεναν, αύξησαν τους βομβαρδισμούς στην πόλη με πυραύλους, ρουκέτες, βλήματα του πυροβολικού και αεροπορικά πλήγματα", πρόσθεσε ο ίδιος. "Εντείνουν την πίεση στο Κίεβο (…) και πιστεύουμε ακόμη ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους τους", τόνισε.

Στο μεταξύ, νέες δορυφορικές φωτογραφίες από την Ουκρανία, που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, δείχνουν μια ρωσική φάλαγγα κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Γκοστόμελ, λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

Σε μια από τις εικόνες διακρίνεται η κατεστραμμένη γέφυρα στο Ίρπιν, στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, και μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.

Τσέρνομπιλ: Οι ουκρανικές αρχές δεν γνωρίζουν ποια είναι τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, καθώς δεν έχουν νεότερα μετά την κατάληψή του από τα ρωσικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τον κρατικό διαχειριστή του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν θέσει εκτός δικτύου τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Ραδιενεργές ουσίες είναι πιθανόν να διαφύγουν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, επειδή το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο δεν μπορεί να ψυχθεί μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom, διαχειρίστρια των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας.

Μαριούπολη: Ένας Ουκρανός βουλευτής είπε στο BBC ότι οι αρχές στην πολιορκημένη νοτιοανατολική πόλη πιστεύουν ότι έχουν μόλις τρεις ημέρες προμήθειες τροφίμων στη διάθεσή τους προτού αρχίσει να αρχίζει η πείνα. Παράλληλα η Ρωσία κατέστρεψε ένα νοσοκομείο παίδων στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων ανθρώπων, παιδιά βρίσκονται "κάτω από τα συντρίμμια", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

Mariupol. Russian artillery ruined maternity hospital and children hospital. A lot of killed and wounded women. No information about children and newborn yet. Hey, @UN how are you doing? Please retweet pic.twitter.com/QJSfUMMngW