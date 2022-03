Ουκρανία: Περικυκλώνουν το Κίεβο οι Ρώσοι - "Χαμηλές προσδοκίες" από τη συνάντηση Κουλέμπα - Λαβρόφ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.20

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εντείνουν την επιχείρηση περικύκλωσής του Κίεβου, μετά από μία νύχτα βομβαρδισμών κατά στόχων στην πόλη και στα περίχωρά της. Παράλληλα δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν το Κίεβο ότι η Ρωσία ετοιμάζει την τελική επίθεση προς την ουκρανική πρωτεύουσα τα επόμενα 24ωρα, ενώ σύμφωνα με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ Ντ. Κουλέμπα συνεχίζεται ο βομβαρδισμός της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις και σήμερα.

Όσον αφορά την πρωτεύουσα, το αμερικανικό στρατιωτικό thinktank IWS, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξέφρασε την εκτίμηση από χθες ότι "οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά προάστια του Κιέβου για μια επίθεση στην πρωτεύουσα τις επόμενες 24-96 ώρες".

"Μια τρίτη φάλαγγα που κατεβαίνει από τα βορειοανατολικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Μόσχας "να περικυκλώσει το Κίεβο και να το αναγκάσει να συνθηκολογήσει", ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. "Καθώς δεν έχουν κάνει την πρόοδο που πιστεύαμε ότι ανέμεναν, αύξησαν τους βομβαρδισμούς στην πόλη με πυραύλους, ρουκέτες, βλήματα του πυροβολικού και αεροπορικά πλήγματα", πρόσθεσε ο ίδιος. "Εντείνουν την πίεση στο Κίεβο (…) και πιστεύουμε ακόμη ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους τους", τόνισε.

Ο ίδιος ανέφερε πως η πρώτη φάλαγγα, που κατέβηκε από τα βόρεια, παραμένει ακινητοποιημένη εδώ και πολλές ημέρες έξω από την πόλη, χωρίς να έχει σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο, λόγω της ουκρανικής αντίστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι σε θέματα ανεφοδιασμού και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Αυτή η φάλαγγα "δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από το αεροδρόμιο του Χοστόμελ", που απέχει 20 χιλιόμετρα από το Κίεβο, ενώ μια άλλη "είναι μπλοκαρισμένη στο Τσερνίχιφ", 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για πληροφορίες περί "οδομαχιών" εντός του Κιέβου, που όμως είναι "μεμονωμένα περιστατικά". "Θεωρούμε ότι πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για αναγνωριστικές επιχειρήσεις, στόχος των οποίων είναι να προκαλέσουν φόβο και σύγχυση και να προσπαθήσουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνέχεια", είπε.

This is what the evacuation of #Irpen looks like from a drone. pic.twitter.com/nT17QcFMqn — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022

Η θέρμανση, η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις λειτουργούν κανονικά στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Κίεβου Mykola Povoroznyk την Τετάρτη.

Στο μεταξύ, νέες δορυφορικές φωτογραφίες από την Ουκρανία, που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, δείχνουν μια ρωσική φάλαγγα κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Χοστόμελ, λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

Σε μια από τις εικόνες διακρίνεται η κατεστραμμένη γέφυρα στο Ίρπιν, στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, και μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.

The latest set of satellite images of destruction around Kyiv includes this pic of the bridge over the Irpin River, destroyed by Ukrainian forces to try and stall any Russian advance to the heart of the city. 📸:@Maxar pic.twitter.com/qWfM0iuczT — Vishnu Som (@VishnuNDTV) March 9, 2022

"Καθήκον των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι να συγκρατήσουν την επίθεση των δυνάμεων της Ρωσίας, να μην τους επιτρέψουν να προελάσουν, τις επόμενες επτά ως δέκα ημέρες ώστε η Μόσχα να μην είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι κατήγαγε νίκη", ανέφερε ουκρανός αξιωματούχος.

Κατάπαυση του πυρός από τις 9 π.μ. - Έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για αμάχους

Κατάπαυση πυρός ανακοίνωσε η Ρωσία ότι τέθηκε σε ισχύ από τις 9:00 το πρωί της Τετάρτης, ώστε να απομακρυνθούν άμαχοι από τις περιοχές των συγκρούσεων της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία θα προσπαθήσει την Τετάρτη να απομακρύνει αμάχους μέσω έξι "ανθρωπιστικών διαδρόμων", μεταξύ άλλων και από την πολιορκημένη Μαριούπολης, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Iryna Vereshchuk.

Η ίδια ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ. γύρω από έξι ζώνες που πλήττονται από τις μάχες: διάδρομοι έχουν καθοριστεί για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από το Ενεργκοντάρ προς τη Ζαπορίζια (νότος), από το Ιζιούμ προς τη Λοζόβα (ανατολικά) και από το Σούμι προς την Πολτάβα (βορειοανατολικά), όπου ένας διάδρομος είχε ήδη επιτρέψει να απομακρυνθούν χθες, Τρίτη, χιλιάδες άμαχοι.

Διάδρομοι πρόκειται να ανοίξουν επίσης για να απομακρυνθούν προς το Κίεβο οι άμαχοι από πόλεις που βομβαρδίζονται σφοδρά δυτικά της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων οι Μπουτσά, Ιρπίν και Γκοστομέλ.

"Έχουμε χώρους για να στεγάσουμε (τους πρόσφυγες), έχουμε τρένα για να στείλουμε τους ανθρώπους δυτικά", είπε ο αντιδήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές πόσους αμάχους θα μπορέσουν να βοηθήσουν να διαφύγουν.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε τις ρωσικές δυνάμεις να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για προσωρινή εκεχειρία.

Ήδη οι πολίτες άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη Σούμι με ιδιωτικά οχήματα μετά τη δημιουργία ενός "ανθρωπιστικού διαδρόμου" για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Λισένκο μιλώντας στην τηλεόραση.

Ουκρανία: Διακόπηκε πλήρως η ηλεκτροδότηση του Τσερνόμπιλ - Κίνδυνος για διαρροή ραδιενέργειας



Οι ουκρανικές αρχές δεν γνωρίζουν ποια είναι τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, καθώς δεν έχουν νεότερα μετά την κατάληψή του από τα ρωσικά στρατεύματα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλουστσένκο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κρατικό διαχειριστή του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν θέσει εκτός δικτύου τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Όπως αναφέρεται, "η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και των συστημάτων ασφαλείας του έχουν διακοπεί "πλήρως" εξαιτίας των ρωσικών στρατιωτικών ενεργειών".

Ραδιενεργές ουσίες είναι πιθανόν να διαφύγουν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, επειδή το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο δεν μπορεί να ψυχθεί μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom, διαχειρίστρια των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο και της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών, διευκρίνισε η Energoatom.

Συνάντηση Λαβρόφ - Κουλέμπα στην Τουρκία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει περιορισμένες προσδοκίες από τις προγραμματισμένες συνομιλίες με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ αύριο στην Τουρκία.

Ο Κουλέμπα επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στις συνομιλίες της Πέμπτης στην Τουρκία και προέτρεψε τον Λαβρόφ να τις προσεγγίσει "με καλή πίστη και όχι με προπαγανδιστική προοπτική".

"Αλλά θα πω ειλικρινά ότι οι προσδοκίες μου από τις συνομιλίες είναι χαμηλές", είπε ο Κουλέμπα. "Μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των εδαφών μας και το τρίτο σημείο είναι να επιλυθούν όλα τα ανθρωπιστικά ζητήματα".

14.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ουκρανία για να πολεμήσουν

Περίπου 14.500 άνθρωποι έχουν φθάσει τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία για να πολεμήσουν, αντιδρώντας στη ρωσική εισβολη, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Συνολικά 12.000 απ' αυτούς είναι Ουκρανοί που επιστρέφουν και θέλουν να συμμετάσχουν στην εθνική αμυντική προσπάθεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Επιπλέον το Κίεβο αναμένει πολλούς ξένους να δηλώσουν εθελοντές για να σχηματισθεί μια διεθνής λεγεώνα.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο υποστηρίζει πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χάσει περισσότερους από 12.000 στρατιώτες από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Μόσχα είχε κάνει λόγο πριν από λίγες ημέρες για λιγότερους από 500 νεκρούς στρατιώτες, αλλά δεν έχει ανακοινώσει έκτοτε νέους αριθμούς. Οι αυτονομιστές του Ντονέτσκ μίλησαν χθες, Τρίτη, για 47 νεκρούς στις δυνάμεις τους.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, 49 ρωσικά αεροσκάφη, 81 ελικόπτερα και 317 άρματα μάχης έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, όμως οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Μόσχα: Το Κίεβο ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση στο Ντονμπάς

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσαν στα χέρια του άκρως απόρρητα έγγραφα που αποδεικνύουν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του , ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση μέσα στον Μάρτιο εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική περιοχή της χώρας.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε έξι σελίδες των εγγράφων, που είναι συνταγμένα στα ουκρανικά και μοιάζουν αναφέρονται στις προετοιμασίες μονάδων για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς. Το πρακτορείο Reuters τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την αυθεντικότητα και το περιεχόμενο των εγγράφων.

ΗΠΑ: Η πρόταση της Πολωνίας για τα Mig-29 "δεν είναι βιώσιμη"

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, αν και επισήμανε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν στις συνομιλίες τους με την Πολωνία για το ζήτημα, έκρινε ότι η πρόταση της Βαρσοβίας να θέσει στη διάθεση της Ουάσινγκτον όλα τα μαχητικά MiG-29 που έχει στον στόλο της ώστε να μεταφερθούν στην Ουκρανία δεν είναι "βιώσιμη", με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου.

"Δεν θεωρούμε ότι η πρόταση της Πολωνίας είναι βιώσιμη", ανέφερε ο Τζον Κέρμπι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, κρίνοντας πως η προοπτική τα μαχητικά αυτά να απογειωθούν από βάση των ΗΠΑ και του NATO στη Γερμανία και να πετάξουν "μέσω εναερίου χώρου που διεκδικείται από τη Ρωσία στην Ουκρανία" θα ήγειρε "σοβαρές ανησυχίες για όλη τη συμμαχία του NATO".

"Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με την Πολωνία και τους άλλους συμμάχους μας στο NATO για το ζήτημα αυτό και την επιμελητειακή πρόκληση που παρουσιάζει, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η πολωνική πρόταση είναι βιώσιμη", κατά τον κ. Κέρμπι.

Η πολωνική Πολεμική Αεροπορία έχει στον στόλο της 27 επιχειρησιακά μαχητικά MiG-29, 21 μονοθέσια και 6 διθέσια, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του ειδικευμένου περιοδικού Janes.