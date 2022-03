Ουκρανία: Περικυκλώνουν και με τρίτη φάλαγγα το Κίεβο οι Ρώσοι - Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.30

Το Κίεβο "ξύπνησε" με σειρήνες και εκρήξεις, τόσο στην πόλη, όσο και στα περίχωρά της, αφού στη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ουκρανικών στόχων. Την ίδια ώρα δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν το Κίεβο ότι η Ρωσία ετοιμάζει την τελική επίθεση προς την ουκρανική πρωτεύουσα τα επόμενα 24ωρα.

Το αμερικανικό στρατιωτικό thinktank IWS, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξέφρασε την εκτίμηση από χθες ότι "οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά προάστια του Κιέβου για μια επίθεση στην πρωτεύουσα τις επόμενες 24-96 ώρες".

This is what the evacuation of #Irpen looks like from a drone. pic.twitter.com/nT17QcFMqn — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 9, 2022

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες από την Ουκρανία, που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, δείχνουν τη ρωσική φάλαγγα κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Χοστόμελ, λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

Σε μια από τις εικόνες διακρίνεται η κατεστραμμένη γέφυρα στο Ίρπιν, στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, και μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.

The latest set of satellite images of destruction around Kyiv includes this pic of the bridge over the Irpin River, destroyed by Ukrainian forces to try and stall any Russian advance to the heart of the city. 📸:@Maxar pic.twitter.com/qWfM0iuczT — Vishnu Som (@VishnuNDTV) March 9, 2022

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι μια νέα ρωσική φάλαγγα προωθείται προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας ενώ η πρώτη, που κατέβηκε από τα βόρεια, παραμένει ακινητοποιημένη εδώ και πολλές ημέρες έξω από την πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η προώθηση της πρώτης, μεγάλης φάλαγγας από τον βορρά προς το Κίεβο δεν έχει σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο εδώ και αρκετές ημέρες, λόγω της ουκρανικής αντίστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι σε θέματα ανεφοδιασμού και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Αυτή η φάλαγγα "δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από το αεροδρόμιο του Χοστόμελ", που απέχει 20 χιλιόμετρα από το Κίεβο, ενώ μια άλλη "είναι μπλοκαρισμένη στο Τσερνίχιφ", 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Η τρίτη φάλαγγα που κατεβαίνει από τα βορειοανατολικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Μόσχας "να περικυκλώσει το Κίεβο και να το αναγκάσει να συνθηκολογήσει", συνέχισε. "Καθώς δεν έχουν κάνει την πρόοδο που πιστεύαμε ότι ανέμεναν, αύξησαν τους βομβαρδισμούς στην πόλη με πυραύλους, ρουκέτες, βλήματα του πυροβολικού και αεροπορικά πλήγματα", πρόσθεσε ο ίδιος. "Εντείνουν την πίεση στο Κίεβο (…) και πιστεύουμε ακόμη ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους τους", επέμεινε.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για πληροφορίες περί "οδομαχιών" εντός του Κιέβου, που όμως είναι "μεμονωμένα περιστατικά". "Θεωρούμε ότι πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για αναγνωριστικές επιχειρήσεις, στόχος των οποίων είναι να προκαλέσουν φόβο και σύγχυση και να προσπαθήσουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνέχεια", είπε.

"Καθήκον των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι να συγκρατήσουν την επίθεση των δυνάμεων της Ρωσίας, να μην τους επιτρέψουν να προελάσουν, τις επόμενες επτά ως δέκα ημέρες ώστε η Μόσχα να μην είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι κατήγαγε νίκη", ανέφερε ουκρανός αξιωματούχος.

Κατάπαυση του πυρός από τις 9 π.μ. - Έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για αμάχους

Κατάπαυση πυρός ανακοίνωσε η Ρωσία ότι τέθηκε σε ισχύ από τις 9:00 το πρωί της Τετάρτης, ώστε να απομακρυνθούν άμαχοι από τις περιοχές των συγκρούσεων της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία θα προσπαθήσει την Τετάρτη να απομακρύνει αμάχους μέσω έξι "ανθρωπιστικών διαδρόμων", μεταξύ άλλων και από την πολιορκημένη Μαριούπολης, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Iryna Vereshchuk.

Η ίδια ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις εν λόγω περιοχές από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ. και κάλεσε τις ρωσικές δυνάμεις να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για προσωρινή εκεχειρία.

Ο ανθρωπιστικός διάδρομος που οργανώθηκε για να απομακρυνθούν άμαχοι από την πολιορκημένη Σούμι θα συνεχίσει να λειτουργεί και σήμερα, ανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με λεωφορεία από την πόλη 250.000 κατοίκων (βορειοανατολική Ουκρανία) μετά τη συμφωνία της Μόσχας και του Κιέβου για τον διάδρομο αυτόν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Περίπου 1.000 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μπόρεσαν επίσης να φύγουν προς την πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία.

Οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη Σούμι, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, έφθασαν "με ασφάλεια" σε κεντρική περιοχή της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας.

"Καλή είδηση, οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Σούμι. Η πρώτη οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην (πόλη) Πολτάβα", νοτιοανατολικά του Κιέβου, ενημέρωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο μέσω Telegram.

"1.100 ξένοι φοιτητές θα συνεχίσουν σιδηροδρομικώς προς τη Λβιβ. Επί του παρόντος όλοι είναι ασφαλείς, τους μοιράστηκαν τρόφιμα", συνέχισε.

Συνάντηση Λαβρόφ - Κουλέμπα στην Τουρκία

Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα ταξιδέψει σήμερα στην Τουρκία, όπου αύριο αναμένεται να έχει επαφές με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις υπηρεσίες του.

Μόσχα: Το Κίεβο ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση στο Ντονμπάς

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσαν στα χέρια του άκρως απόρρητα έγγραφα που αποδεικνύουν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του , ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση μέσα στον Μάρτιο εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική περιοχή της χώρας.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε έξι σελίδες των εγγράφων, που είναι συνταγμένα στα ουκρανικά και μοιάζουν αναφέρονται στις προετοιμασίες μονάδων για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς. Το πρακτορείο Reuters τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την αυθεντικότητα και το περιεχόμενο των εγγράφων.

ΗΠΑ: Η πρόταση της Πολωνίας για τα Mig-29 "δεν είναι βιώσιμη"

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, αν και επισήμανε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν στις συνομιλίες τους με την Πολωνία για το ζήτημα, έκρινε ότι η πρόταση της Βαρσοβίας να θέσει στη διάθεση της Ουάσινγκτον όλα τα μαχητικά MiG-29 που έχει στον στόλο της ώστε να μεταφερθούν στην Ουκρανία δεν είναι "βιώσιμη", με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου.

"Δεν θεωρούμε ότι η πρόταση της Πολωνίας είναι βιώσιμη", ανέφερε ο Τζον Κέρμπι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, κρίνοντας πως η προοπτική τα μαχητικά αυτά να απογειωθούν από βάση των ΗΠΑ και του NATO στη Γερμανία και να πετάξουν "μέσω εναερίου χώρου που διεκδικείται από τη Ρωσία στην Ουκρανία" θα ήγειρε "σοβαρές ανησυχίες για όλη τη συμμαχία του NATO".

"Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με την Πολωνία και τους άλλους συμμάχους μας στο NATO για το ζήτημα αυτό και την επιμελητειακή πρόκληση που παρουσιάζει, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η πολωνική πρόταση είναι βιώσιμη", κατά τον κ. Κέρμπι.

Η πολωνική Πολεμική Αεροπορία έχει στον στόλο της 27 επιχειρησιακά μαχητικά MiG-29, 21 μονοθέσια και 6 διθέσια, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του ειδικευμένου περιοδικού Janes.

Ανησυχούν οι ΗΠΑ για κατάληψη από τους Ρώσους εργαστηρίων "βιολογικών όπλων"

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξέφρασε χθες Τρίτη την "ανησυχία" ότι οι ρωσικές δυνάμεις ίσως προσπαθήσουν να "καταλάβουν" δομές έρευνας για "βιολογικά" όπλα στην Ουκρανία.

"Η Ουκρανία διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικής έρευνας, και είμαστε πράγματι ανήσυχοι αυτό το διάστημα για την πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να αποπειραθούν να τις καταλάβουν", είπε η τρίτη τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, η Βικτόρια Νούλαντ, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης.

"Συνεργαζόμαστε κατά συνέπεια με τους Ουκρανούς για τους τρόπους να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα υλικά που συνδέονται με αυτή την έρευνα να πέσουν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων", πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η "ρωσική προπαγάνδα" μιλά περί υποτιθέμενου ουκρανικού "σχεδίου" να χρησιμοποιηθούν "βιολογικά όπλα στη χώρα σε συντονισμό με το NATO".

"Αν σημειωνόταν περιστατικό ή επίθεση με βιολογικό ή χημικό όπλο στην Ουκρανία, θα ήταν 100% καθαρό για εσάς πως δράστες ήταν οι Ρώσοι;" ρώτησε ο γερουσιαστής την αξιωματούχο.

"Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου", και "αυτή είναι κλασική ρωσική τεχνική, να κατηγορούν άλλους για αυτό που έχουν σκοπό να κάνουν οι ίδιοι", τού απάντησε η Βικτόρια Νούλαντ.