Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για βομβαρδισμό ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Μαριούπολη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.05

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε σήμερα τους Ρώσους ότι δεν σέβονται τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Μαριούπολη.

"Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση ακριβώς προς την κατεύθυνση του ανθρωπιστικού διαδρόμου", κατήγγειλε το υπουργείο μέσω της σελίδας του στο Facebook και διαβεβαίωσε πως ο ρωσικός στρατός "δεν άφησε τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους να εγκαταλείψουν την πόλη".

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε επίσης σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση ότι 30 λεωφορεία βρίσκονται καθοδόν προς την πολιορκημένη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους που θα απομακρυνθούν από την πόλη μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τα ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές δυνάμεις πυροβολούν προς την κατεύθυνση μιας οδού που έχει διατεθεί για την ανθρωπιστική αρωγή, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και οι ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται σε μερικές περιοχές, δήλωσε σήμερα ο Ολέξιι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου.

"Ο ρυθμός της προέλασης του εχθρού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και προς ορισμένες κατευθύνσεις έχει ουσιαστικά σταματήσει", δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση. "Οι δυνάμεις που συνεχίζουν να προχωρούν, προχωρούν σε μικρά αποσπάσματα", πρόσθεσε.

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής έως σήμερα στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 41 παιδιά και έχουν τραυματισθεί 76, δήλωσε η αρμόδια επίτροπος της ουκρανικής βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λιουντμίλα Ντενίσοβα, σε ανάρτηση της στο Telegram, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Η Ντενίσοβα δήλωσε ότι από το Χάρκοβο απομακρύνθηκαν άλλα 300 άτομα. "Μεταξύ τους είναι μια μητέρα με τα τρία της παιδιά, που σώθηκαν από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Ωστόσο από το ωστικό κύμα τραυματίσθηκε το ένα παιδί. Επίσης μια γυναίκα δήλωσε ότι την ώρα που μιλούσε με έναν αστυνομικό, μπροστά στα μάτια τους σκοτώθηκε ένα παιδάκι", δήλωσε η Ντενίσοβα.

Στην πόλη Ντεργκάτσι της περιοχής του Χαρκόβου κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών από το ρωσικό πυροβολικό, επλήγησαν το λύκειο Ν3 και τετράγωνα με κατοικίες της πόλης. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίσθηκαν μεταξύ των οποίων και ένα τετράχρονο παιδάκι.

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών στην Μαριούπολη και στην Βολνοβάχα καθώς οι πόλεις αυτές έχουν πολιορκηθεί από τα ρωσικά στρατεύματα.

Η Ντενίσοβα, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ανάφερε ότι βομβαρδιστήκαν περιοχές αμάχων στο Νικολάγεφ, το νότιο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές 60 σπίτια, ενώ από τις επιθέσεις στο Χάρκοβο τις μέρες αυτές επλήγησαν από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού περίπου 30 σχολεία, 27 παιδικοί σταθμοί και 5 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Εξάλλου τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Σούμι, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 350 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις ουκρανικές αερχές.

"Τα πτώματα 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακαλύφθηκαν" στο σημείο όπου έγινε η αεροπορική επίθεση, ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία στη σελίδα της στο Facebook. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες διάσωσης έκανε λόγο για εννέα νεκρούς.

Εν τω μεταξύ, Ουκρανοί επιβιβάσθηκαν σε λεωφορεία για να διαφύγουν σήμερα από την πολιορκημένη ανατολική πόλη Σούμι στην πρώτη εκκένωση ουκρανικής πόλης μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου ο οποίος συμφωνήθηκε με τη Ρωσία έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες.

Ο κυβερνήτης της Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πως τα πρώτα λεωφορεία έχουν ήδη αναχωρήσει από τη Σούμι για την πόλη Πολτάβα, που βρίσκεται δυτικότερα. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα δίνεται στους αναπήρους, τις έγκυες και τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία.

Προσωρινή κατάπαυση του πυρός διατηρήθηκε κυρίως γύρω από την πόλη Σούμι την Τρίτη, επιτρέποντας την εκκένωση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.000 ξένων φοιτητών, μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, δήλωσε Ζιβίτσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι κομβόι από 20-30 ιδιωτικά αυτοκίνητα έφευγαν κατά κύματα.

Κάτοικοι εγκαταλείπουν επίσης την πόλη Ιρπίν, προάστιο του Κιέβου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων και όπου δημοσιογράφοι του Reuters κινηματογράφησαν την Κυριακή οικογένειες να φεύγουν για να σώσουν τη ζωή τους από σφοδρό βομβαρδισμό. Κάτοικοι έτρεχαν με τα μικρά παιδιά τους σε καρότσια ή κρατώντας μωρά στην αγκαλιά, ενώ άλλοι μετέφεραν κατοικίδια και πλαστικές σακούλες με υπάρχοντά τους.

"Η πόλη είναι σχεδόν κατεστραμμένη και στη συνοικία στην οποία ζω, είναι σαν να μην υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν βομβαρδιστεί", είπε μια νεαρή μητέρα που κρατούσε ένα μωρό κάτω από μια κουβέρτα ενώ η κόρη της στεκόταν δίπλα της. "Χθες ήταν οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί, ολόκληρο το κτίριο έτρεμε".

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε πως η Μόσχα ανοίγει σήμερα διαδρόμους για να επιτρέψει στους ανθρώπους να εγκαταλείψουν πέντε ουκρανικές πόλεις: τη Τσερνίχιβ, τη Χαρκίβ, τη Μαριούπολη και την πρωτεύουσα Κίεβο, καθώς και τη Σούμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σχόλια από την ουκρανική πλευρά σχετικά με την εκκένωση των πόλεων αυτών, εκτός από τη Σούμι.

"Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκκένωση των πολιτών από τη Σούμι προς την Πολτάβα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων φοιτητών", ανέφερε νωρίτερα το Ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ένα tweet. "Καλούμε τη Ρωσία να συμφωνήσει για άλλους ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία".

Οι άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί από τις συγκρούσεις που μαίνονται μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν μη στρατιωτικές υποδομές και σπίτια στη βόρεια περιοχή Ζιτομίρ και πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε δύο αποθήκες πετρελαίου το βράδυ της Δευτέρας, δήλωσε ο κυβερνήτης Vitaliy Bunechko την Τρίτη σύμφωνα με το Reuters.

Ο Bunechko δεν έδωσε όμως περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές ότι οβίδες του πυροβολικού προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση πυρηνικής έρευνας στην πολιορκημένη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, πάντως χωρίς "ραδιολογικές συνέπειες".

Σύμφωνα με τον διεθνή θεσμό αυτόν, μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει έδρα τη Βιέννη, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε την Κυριακή, προσθέτοντας πως δεν διαπιστώθηκε καμία αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας στην εγκατάσταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, επλήγη τμήμα του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο, που παράγει ραδιολογικό υλικό για ιατρική και βιομηχανική χρήση.

Πάντως "το απόθεμα ραδιενεργών υλικών στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλό", πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ, που διαβεβαίωσε ότι "οι ζημιές (...) που αναφέρθηκαν δεν είχαν καμία ραδιολογική συνέπεια".

"Έχουμε ενημερωθεί για διάφορα επεισόδια που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων", τόνισε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Τις τελευταίες ημέρες το Χάρκοβο υφίσταται εντατικούς βομβαρδισμούς, από το πυροβολικό και με πυραύλους, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία προκειμένου να συνθηκολογήσει.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει από την Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), όπου πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Μόσχα διαψεύδει την ουκρανική εκδοχή των γεγονότων και λέει πως δεν προκάλεσαν οι δυνάμεις της τη φωτιά.

Μόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου, του μεγαλύτερου της Ουκρανίας και της Ευρώπης, βρίσκονται σε λειτουργία.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ δήλωσε την Παρασκευή πως είναι διατεθειμένος να πάει στο Τσερνόμπιλ, όπου έγινε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία το 1986. Ο χώρος του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου καταλήφθηκε από τους ρώσους στρατιωτικούς την πρώτη ημέρα της εισβολής, την 24η Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Ουκρανός διαπραγματευτής είπε πως οι συνομιλίες με τη Ρωσία οδήγησαν σε μικρές θετικές εξελίξεις όσον αφορά στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ανέφερε επίσης ότι δεν οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση.

Ρωσία και Ουκρανία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αφού ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι στις συνομιλίες επιτεύχθηκε "μικρή πρόοδος" όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή για την απομάκρυνση των αμάχων. Δεν υπήρξε όμως κάποια συμφωνία που να βελτιώνει σημαντικά την ευρύτερη κατάσταση.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI