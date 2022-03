Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός σε πέντε πόλεις - Βομβαρδίστηκε δεύτερη πυρηνική εγκατάσταση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές ότι οβίδες του πυροβολικού προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση πυρηνικής έρευνας στην πολιορκημένη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, πάντως χωρίς "ραδιολογικές συνέπειες".

Σύμφωνα με τον διεθνή θεσμό αυτόν, μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει έδρα τη Βιέννη, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε την Κυριακή, προσθέτοντας πως δεν διαπιστώθηκε καμία αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας στην εγκατάσταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, επλήγη τμήμα του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο, που παράγει ραδιολογικό υλικό για ιατρική και βιομηχανική χρήση.

Πάντως "το απόθεμα ραδιενεργών υλικών στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλό", πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ, που διαβεβαίωσε ότι "οι ζημιές (...) που αναφέρθηκαν δεν είχαν καμία ραδιολογική συνέπεια".

"Έχουμε ενημερωθεί για διάφορα επεισόδια που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων", τόνισε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Τις τελευταίες ημέρες το Χάρκοβο υφίσταται εντατικούς βομβαρδισμούς, από το πυροβολικό και με πυραύλους, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία προκειμένου να συνθηκολογήσει.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει από την Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), όπου πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Μόσχα διαψεύδει την ουκρανική εκδοχή των γεγονότων και λέει πως δεν προκάλεσαν οι δυνάμεις της τη φωτιά.

Μόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου, του μεγαλύτερου της Ουκρανίας και της Ευρώπης, βρίσκονται σε λειτουργία.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ δήλωσε την Παρασκευή πως είναι διατεθειμένος να πάει στο Τσερνόμπιλ, όπου έγινε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία το 1986. Ο χώρος του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου καταλήφθηκε από τους ρώσους στρατιωτικούς την πρώτη ημέρα της εισβολής, την 24η Φεβρουαρίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας κατάπαυση του πυρός σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας.

Η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα στις 9 το πρωί, ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με τη Μόσχα.

"Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου", ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Ουκρανός διαπραγματευτής είπε πως οι συνομιλίες με τη Ρωσία οδήγησαν σε μικρές θετικές εξελίξεις όσον αφορά στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ανέφερε επίσης ότι δεν οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση.

Ρωσία και Ουκρανία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αφού ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι στις συνομιλίες επιτεύχθηκε "μικρή πρόοδος" όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή για την απομάκρυνση των αμάχων. Δεν υπήρξε όμως κάποια συμφωνία που να βελτιώνει σημαντικά την ευρύτερη κατάσταση.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI