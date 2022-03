Ένα φορτηγό έπεσε πάνω στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο - Ένας άνδρας συνελήφθη

Ένας άνδρας συνελήφθη και οι ιρλανδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα αφού ένα φορτηγό έπεσε πάνω στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στα νότια προάστια της ιρλανδικής πρωτεύουσας.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd