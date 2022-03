Νέο μήνυμα Ζελένσκι: "Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη"

"Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Αν κερδίσουμε -και είμαι σίγουρος γι' αυτό- θα είναι πράγματι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία", δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του που προβλήθηκε σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις μέσω γιγαντο-οθονών σε πόλεις χωρών όπως η Γεωργία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Γαλλία και η Γερμανία.

"Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία", πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος και ζήτησε να στηριχθεί η χώρα του.

"Αν κερδίσουμε θα είναι νίκη όλου του δημοκρατικού κόσμου, μια νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι, της ελευθερίας επί της σκλαβιάς", πρόσθεσε.

Πριν ξεκινήσει το μήνυμα του, ο κ. Ζελένσκι τήρησε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου.

Doznes of thousands of people listening #Ukraine president @ZelenskyyUa statement during a gathering in #Prague, #CzechRepublic https://t.co/RAJObMPlt3