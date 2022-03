Συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την "διαρκή υποστήριξη" της Τουρκίας και ενημέρωσε τον Τούρκο πρόεδρο για την συνεχιζόμενη επιθετικότητα και την πυρηνική τρομοκρατία εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

"Πρέπει να θέσουμε τέρμα στις εχθροπραξίες", τόνισε ο Β. Ζελένσκι.

Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to 🇹🇷 for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia