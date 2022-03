Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το ΔΝΤ θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα της Ουκρανίας για έκτακτη χρηματοδότηση.

"Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο @ZelenskyyUa και εξέφρασα την υψηλή εκτίμησή μου για το σθένος και την ηγετική του προσωπικότητα", ανέφερε η Georgieva σε ένα tweet.

"Το ΔΝΤ έχει δεσμευτεί να στηρίξει την #Ουκρανία και τον λαό της. Διαβεβαίωσα τον @ZelenskyyUa για ταχεία ανταπόκριση στο αίτημα της Ουκρανίας για έκτακτη οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ", ανέφερε.

