Ουκρανία: Συνεχίζονται οι μάχες - Ξεμένει από τρόφιμα η Μαριούπολη - Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ο 3ος γύρος των συνομιλιών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.23

Συνεχίζονται για ένατη ημέρα οι μάχες σε πολλαπλά μέτωπα στην Ουκρανία μεταξύ Ουκρανικών και Ρωσικών δυνάμεων ενώ Αναμένονται το σαββατοκύριακο το σαββατοκύριακο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

"Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αύριο ή μεθαύριο. Είμαστε σε συνεχή επαφή", δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρουΜιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμφωνα με το CNN.

#BREAKING Ukraine plans to hold third round of talks with Russian officials this weekend: presidential advisor pic.twitter.com/unXdt9pKAR