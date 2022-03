Με τον εφιάλτη ενός πυρηνικού ατυχήματος ξύπνησε η Ευρώπη - Ένατη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09:42

Με τον εφιάλτη ενός νέου Τσερνόμπιλ ξεκίνησε η 9η ημέρα της ρωσικής επίθεση στην Ουκρανία, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, που χτυπήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού. Το Κίεβο διαβεβαιώνει ωστόσο ότι η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι "εγγυημένη", με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Μόσχα για "πυρηνική τρομοκρατία".

Οι ουκρανικές αρχές λένε ότι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει υποστεί κρίσιμη ζημιά και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι επί του παρόντος φυσιολογικά, σύμφωνα με το CNN, που προσθέτει ότι η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο κατασβέσθηκε.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw