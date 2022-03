Με τον εφιάλτη ενός πυρηνικού ατυχήματος ξεκίνησε η 9η μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Με τον εφιάλτη ενός πυρηνικού ατυχήματος ξεκίνησε η 9η ημέρα της ρωσικής επίθεση στην Ουκρανία, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, που χτυπήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού. Το Κίεβο διαβεβαιώνει ωστόσο ότι η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι "εγγυημένη", με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Μόσχα για "πυρηνική τρομοκρατία".

"Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά", ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

"Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού είναι εγγυημένη πλέον. Σύμφωνα με στελέχη του εργοστασίου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο όπου εκπαιδεύονταν υπάλληλοι και σε εργαστήριο", καθησύχασε μέσω Facebook ο Ολεξάντρ Στάρουχ, οι διοικητής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Διευκρίνισε ότι πυροσβέστες μπόρεσαν να φθάσουν επιτόπου.

🇺🇦This is what the situation looks like at the Zaporizhzhya nuclear power plant right now (04/03/2022) pic.twitter.com/d87jjkJlG6