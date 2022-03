Σ. Λαβρόφ: "Ξένοι ηγέτες προετοιμάζονται για πόλεμο κατά της Ρωσίας"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.10

Ορισμένοι ξένοι ηγέτες προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Σ. Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη ρωσική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι "το τέλος".

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμία σκέψη για χρήση πυρηνικών όπλων.

Η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ. Υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι ο όρος "παράπλευρες απώλειες" χρησιμοποιείται από τις εκστρατείες των Δυτικών στο Ιράκ και στη Λιβύη.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has accused the international community of "hysteria" over Ukraine and likened the US to Nazi Germany, claiming that "Americans have got Europe under their control".



