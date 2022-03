Η Δύση προσπαθεί να καταστρέψει τη ρωσική οικονομία - Αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να το πετύχει

Η Δύση απάντησε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με μια σειρά κυρώσεων που έχουν ως στόχο να παραλύσουν την οικονομία της χώρας και οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει, όπως μεταδίδει το CNBC.

Οι μεγάλες οικονομίες της G-7 έχουν επιβάλει πρωτοφανείς τιμωρητικές κυρώσεις κατά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, μαζί με τα εκτεταμένα μέτρα της Δύσης κατά των ολιγαρχών και των αξιωματούχων της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βασικές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από το σύστημα SWIFT, εμποδίζοντάς τες από την ασφαλή διεθνή επικοινωνία και εξοστρακίζοντάς τες από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο στόχευσαν επίσης το Ρωσικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου και το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Απαγόρευσαν επίσης ουσιαστικά στους δυτικούς επενδυτές να κάνουν συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και παγώνουν τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό.

Στην τελευταία καταστολή της Μόσχας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές πτήσεις θα απαγορευτούν από τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, μετά από παρόμοιες αποφάσεις της ΕΕ και του Καναδά.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Bruno Le Maire δήλωσε την Τρίτη σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι ο στόχος του τελευταίου γύρου κυρώσεων ήταν να "προκαλέσει την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας".

Το ρωσικό ρούβλι έχει κατρακυλήσει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα και έφτασε σε ιστορικό χαμηλό 109,55 έναντι του δολαρίου το πρωί της Τετάρτης. Οι ρωσικές μετοχές έχουν επίσης σημειώσει μαζικό sell-off. Τα χρηματιστήρια της Μόσχας παρέμειναν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ανακόψουν την πτώση στις τιμές των τοπικών περιουσιακών στοιχείων.

Εν τω μεταξύ η Sberbank, αποχώρησε από τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της και είδε τις μετοχές της που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο να πέφτουν πάνω από 95%. Οι μετοχές άλλων σημαντικών παικτών της χώρας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένων των Rosneft και Lukoil, κατέρρευσαν επίσης.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υπερδιπλασίασε τη Δευτέρα τα επιτόκια από 9,5% σε 20% σε μια προσπάθεια να περιορίσει την πτώση, αλλά οι αναλυτές πιστεύουν ότι η κίνηση για πάγωμα των συναλλαγματικών της αποθεμάτων είναι το κλειδί για να μπλοκαριστεί η ικανότητά της να σταθεροποιήσει τη ρωσική οικονομία.

Ο Σουηδός οικονομολόγος και πρώην συνεργάτης του Ατλαντικού Συμβουλίου Anders Åslund έγραψε στο Twitter την Τετάρτη ότι οι δυτικές κυρώσεις ουσιαστικά, κατέστρεψαν τα ρωσικά οικονομικά μέσα σε μια μέρα.

"Η κατάσταση είναι πιθανό να γίνει χειρότερη από ό,τι το 1998, διότι τώρα δεν υπάρχει θετικό τέλος. Όλες οι κεφαλαιαγορές της Ρωσίας φαίνεται να έχουν εξαλειφθεί και είναι απίθανο να επιστρέψουν με οτιδήποτε λιγότερο από σημαντικές μεταρρυθμίσεις", πρόσθεσε.

