Σε εξέλιξη οι νέες διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Εγκλωβισμένοι οι κάτοικοι στην βομβαρδιζόμενη από τους Ρώσους Μαριούπολη

Ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο οποίος έχει ατζέντα επικεντρωμένη στην πιθανή κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και αναμενόταν να ξεκινήσει από το πρωί της Πέμπτης, άρχισε τελικώς λίγο πριν τις 17.00 (ώρα Ελλάδος), μετά από αρκετές αντιφατικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

"Οι συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία ξεκίνησαν", ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντολιάκ.

Negotiations have begun. pic.twitter.com/By1VaEdZ2f

"Αρχίζουμε να συζητάμε με τους Ρώσους αντιπροσώπους. Τα σημεία κλειδιά στην ατζέντα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η ανακωχή και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των πολιτών από τις χώρες και τα χωριά που καταστράφηκαν ή βομβαρδίζονται συνεχώς", έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter, αναρτώντας και μια φωτογραφία όπου τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η Μαριούπολη, στρατηγικής σημασίας πόλη - λιμάνι στη Θάλασσα της Αζοφικής, έχει κυκλωθεί και βάλλεται μαζικά από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία, με τον πληθυσμό να προσπαθεί να λάβει κάλυψη λόγω της έντασης των βομβαρδισμών.

Η μόνη σημαντική ουκρανική πόλη που έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό από την έναρξη της εισβολής την περασμένη Πέμπτη είναι η Χερσώνα, επίσης στα νότια της χώρας, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο βρίσκεται στα χέρια της ουκρανικής κυβέρνησης, με την τεράστια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων που κατευθύνεται προς τα εκεί να παραμένει σε απόσταση "ασφαλείας" 25 χιλιομέτρων, τουλάχιστον προσώρας.

Στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχει εξάλλου την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, όπου και πρόκειται να ζητήσει ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας της Ουκρανίας από τους δυτικούς συμμάχους της.

Ο Κουλέμπα τόνισε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη πολύ πιο ισχυρά συστήματα αεράμυνας από τους Stinger και MANPADS και ότι οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι οι στόχοι της επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία – αποστρατιωτικοποίηση και ουδέτερο καθεστώς – θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Μακρόν είπε στον Πούτιν ότι έκανε ένα "μεγάλο λάθος" στην Ουκρανία, ότι έχει αυταπάτες για την κυβέρνηση στο Κίεβο, ενώ τον προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα κοστίσει ακριβά στη Ρωσία μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο.

Εκείνο που χρειάζεται η Ουκρανία, εάν είναι αδύνατο να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της, είναι η Δύση να της παράσχει μαχητικά αεροσκάφη, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του το απόγευμα της Πέμπτης.

Σημείωσε δε ότι μέρος της διεθνούς κοινότητας δεν ήταν αποφασιστικό ως προς τη βοήθειά του προς το Κίεβο, ενώ πρόσθεσε ότι "εάν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης".

Νωρίτερα, ο κ. Ζελένσκι, σε διάγγελμα του, είχε επισημάνει ότι η ουκρανική άμυνα αντέχει απέναντι στη ρωσική επίθεση. "Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, εκτός από την ελευθερία μας", είπε. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίστηκε διαλλακτικός δηλώνοντας πεπεισμένος ότι θα βρεθεί λύση στην ουκρανική κρίση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο διάλογος με τη Δύση χρειάζεται να τεθεί σε βάση αμοιβαίου σεβασμού.

Τουλάχιστον 22 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην περιοχή Τσερνίχιφ της Ουκρανίας, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.

Δεν διευκρινίστηκε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε δύο σχολεία και σε κατοικίες.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι "δύσκολη αλλά υπό έλεγχο", δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο τόνισε ότι δεν υπήρξαν θύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι οι νυχτερινές εκρήξεις προέρχονταν από την ουκρανική αεράμυνα που χτύπησε εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα.

