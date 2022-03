Ρωσικός στρατός κινείται προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για ανθρωπιστικούς διαδρόμους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.35

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να προχωρήσουν "σύντομα" σε έναν τρίτο γύρο συνομιλιών, ανέφερε Ουκρανός διαπραγματευτής, λίγο μετά τις 19.30 ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι δύο πλευρές κατέληξαν ωστόσο, κατά τον β' γύρο των διαπραγματεύσεών τους ο οποίος έλαβε χώρα την Πέμπτη το απόγευμα, σε μια συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων.

Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ είπε ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν την πιθανότητα μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση αμάχων.

"Αυτό σημαίνει, όχι παντού, αλλά μόνο σε εκείνα τα μέρη όπου θα βρίσκονται οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, θα είναι δυνατή η κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης αμάχων", είπε.

Συμπλήρωσε πως υπήρξε μια συνεννοήση για την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων στα μέρη όπου μαίνονται οι πιο σκληρές μάχες.

Ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος δήλωσε απόψε ότι ο τρίτος γύρος των συνομιλιών με τη Ρωσία θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Belta της Λευκορωσίας.

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οποιαδήποτε μορφή προόδου σε οποιοδήποτε θέμα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από μια εβδομάδα. Ωστόσο, ο Ποντολιάκ είπε ότι το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις ελπίδες του Κιέβου. "Προς μεγάλη μας λύπη, δεν πήραμε τα αποτελέσματα τα οποία υπολογίζαμε", τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

"Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε την ανθρωπιστική πτυχή με αρκετή λεπτομέρεια, επειδή πολλές πόλεις είναι πλέον περικυκλωμένες. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση με ανάγκες για φάρμακα, τρόφιμα και απομάκρυνση ανθρώπων", συμπλήρωσε.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις σημερινές συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να "στηρίξουν" τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια "πιθανή" κατάπαυση του πυρός γύρω από αυτούς τους διαδρόμους. Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι αυτή είναι "ουσιαστική πρόοδος" στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν "στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα", αλλά και η μελλοντική πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς κάλεσε σε επείγουσα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ώστε να βοηθηθεί η αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ εκτίμησε ότι, σε πρώτο στάδιο, οι συμφωνημένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας δείχνουν "να πιάνουν τόπο".

Την ίδια στιγμή, η Μαριούπολη, στρατηγικής σημασίας πόλη - λιμάνι στη Θάλασσα της Αζοφικής, έχει κυκλωθεί και βάλλεται μαζικά από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία, με τον πληθυσμό να προσπαθεί να λάβει κάλυψη λόγω της έντασης των βομβαρδισμών.

Η μόνη σημαντική ουκρανική πόλη που έχει καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό από την έναρξη της εισβολής την περασμένη Πέμπτη είναι η Χερσώνα, επίσης στα νότια της χώρας, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο βρίσκεται στα χέρια της ουκρανικής κυβέρνησης, με την τεράστια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων που κατευθύνεται προς τα εκεί να παραμένει σε απόσταση "ασφαλείας" 25 χιλιομέτρων, τουλάχιστον προσώρας.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Ενεργκοντάρ ανέφερε ότι μονάδες ρωσικού στρατού κινούνταν προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν τις προσπάθειές τους να καταλάβουν την παραγωγική αυτή μονάδα στην νοτιοανατολική Ουκρανία και εισήλθαν στο Ενεργκοντάρ με άρματα μάχης.

"Δυνατοί ήχοι πυροβολισμών ακούγονται στην πόλη", τόνισε ο δήμαρχος Ντμίτρο Ορλόφ σε δημοσίευσή του στο Διαδίκτυο.

Στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχει εξάλλου την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, όπου και πρόκειται να ζητήσει ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας της Ουκρανίας από τους δυτικούς συμμάχους της.

Ο Κουλέμπα τόνισε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη πολύ πιο ισχυρά συστήματα αεράμυνας από τους Stinger και MANPADS και ότι οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε μετά τις 21.00 ώρα Ελλάδος ότι το Πεντάγωνο δημιουργεί γραμμή επικοινωνίας με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για να αποφευχθούν λάθος υπολογισμοί, στρατιωτικά συμβάντα και κλιμάκωση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ο πύργος της τηλεόρασης στη Χερσώνα βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και προειδοποιεί τους κατοίκους για απόπειρα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας.

"Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει ποτέ ούτε σπιθαμή της χώρας", διαβεβαιώνει τους κατοίκους.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός "διαδρόμου" για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως η Μόσχα να επιχειρήσει να στείλει κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με δημοσιογράφους που θα απαθανατίσουν σε βίντεο τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους από ρώσους στρατιώτες.

Σε σχόλιά του τα οποία μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν ανέφερε ότι η "στρατιωτική επιχείρηση" στην Ουκρανία προχωρούν κατά τα προβλεπόμενα, ενώ επαίνεσε τους Ρώσους στρατιώτες ως "ήρωες".

Προχώρησε δε σε επίθεση κατά των ουκρανικών δυνάμεων, κατηγορώντας τες, χωρίς να παράσχει στοιχεία, ότι χρησιμοποιούν "ξένους πολίτες ομήρους χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες".

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε νωρίτερα στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι οι στόχοι της επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία – αποστρατιωτικοποίηση και ουδέτερο καθεστώς – θα επιτευχθούν σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Μακρόν είπε στον Πούτιν ότι έκανε ένα "μεγάλο λάθος" στην Ουκρανία, ότι έχει αυταπάτες για την κυβέρνηση στο Κίεβο, ενώ τον προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα κοστίσει ακριβά στη Ρωσία μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο.

Εκείνο που χρειάζεται η Ουκρανία, εάν είναι αδύνατο να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της, είναι η Δύση να της παράσχει μαχητικά αεροσκάφη, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του το απόγευμα της Πέμπτης.

Σημείωσε δε ότι μέρος της διεθνούς κοινότητας δεν ήταν αποφασιστικό ως προς τη βοήθειά του προς το Κίεβο, ενώ πρόσθεσε ότι "εάν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης".

Νωρίτερα, ο κ. Ζελένσκι, σε διάγγελμα του, είχε επισημάνει ότι η ουκρανική άμυνα αντέχει απέναντι στη ρωσική επίθεση. "Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, εκτός από την ελευθερία μας", είπε. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίστηκε διαλλακτικός δηλώνοντας πεπεισμένος ότι θα βρεθεί λύση στην ουκρανική κρίση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο διάλογος με τη Δύση χρειάζεται να τεθεί σε βάση αμοιβαίου σεβασμού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξήρε την βοήθεια που λαμβάνει από την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι η τελευταία βοηθά την χώρα του "με διάφορους τρόπους".

"Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν (...) γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος", δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι είναι "ανοιχτός" και "έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις" του Πούτιν.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι ο λευκορωσικός στρατός έχει ήδη λάβει εντολή να εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια.

Το Κίεβο έχει αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το έδαφος της Λευκορωσίας για να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και το Μινσκ επέτρεψε στον ρωσικό στρατό να εισέλθει στο ουκρανικό έδαφος.

Τριάντα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ρωσικό πλήγμα εναντίον δύο σχολείων και κατοικιών στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιφ, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης της επαρχίας αυτής.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία διακρίνεται καπνός να υψώνεται από τα κατεστραμμένα διαμερίσματα. Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στο έδαφος και οι διασώστες απομακρύνουν πτώματα.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι "δύσκολη αλλά υπό έλεγχο", δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο τόνισε ότι δεν υπήρξαν θύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι οι νυχτερινές εκρήξεις προέρχονταν από την ουκρανική αεράμυνα που χτύπησε εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα.

BREAKING: Several large explosions reported in Kyiv, #Ukraine . #UkraineRussianWar pic.twitter.com/TTroKd8biP

Fifth Explosion in #Kyiv



A huge explosion rocks the #Ukrainian capital Kyiv #UkraineUnderAttaсk #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/1isvFzgRQH