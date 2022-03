Οδοφράγματα στο Κίεβο για να σταματήσουν τους Ρώσους, αποκλεισμένη η Μαριούπολη - Καθυστερούν οι συνομιλίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:12

Στις επτά ημέρες από την έναρξη της σύγκρουσης, η νότια Ουκρανία έχει γίνει ένα κρίσιμο μέτωπο ενάντια στις προόδους της Ρωσίας. Η Μόσχα επέλεξε να πολιορκήσει πολλές πόλεις εκεί, θεωρώντας την περιοχή ως στρατηγικής σημασίας για την επιτυχία του σχεδίου στο σύνολό του. Ο έλεγχος της ακτής όχι μόνο θα αποκόψει την υπόλοιπη Ουκρανία από τη θάλασσα, αλλά θα δημιουργούσε επίσης μια άμεση σύνδεση μεταξύ της ρωσικής προσαρτημένης Κριμαίας και της ρωσόφωνης περιοχής του Ντονμπάς, στα πλαίσια του παλαιού σχεδίου Novorossiya.

Η Χερσώνα έχει πληθυσμό 280.000 κατοίκους και είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη πόλη που έχει περιέλθει στις ρωσικές δυνάμεις. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δνείπερου, δίνοντας, σε αυτόν που την ελέγχει, πρόσβαση σε κρίσιμα κανάλια που παρέχουν νερό στην Κριμαία. Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Ένα άλλο μεγάλο λιμάνι είναι η Μαριούπολη, πληθυσμού 430.000, η ​​οποία βομβαρδίζεται και έχει περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες βομβαρδίζουν κρίσιμης σημασίας αστικές υποδομές στο λιμάνι της πόλης, αφήνοντάς την περιοχή χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτροδότηση και εμποδίζοντας την είσοδο προμηθειών ή την απομάκρυνση ανθρώπων. Εάν καταληφθεί επιτυχώς, η Ρωσία θα έχει δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση μεταξύ της ανατολικής Ουκρανίας και της Κριμαίας, οι οποίες ελέγχονται ήδη από τη Ρωσία.

Η Κριμαία είναι ένα ρωσόφωνο τμήμα της Ουκρανίας που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014. Εκεί η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλο μέρος αυτής της νότιας επίθεσης πριν από μία εβδομάδα.

Η Οδησσός είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας στον Εύξεινο Πόντο, καθώς και σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου. Μέχρι στιγμής το ένα εκατομμύριο κάτοικοί της έχουν γλιτώσει από τις χειρότερες μάχες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει επί του παρόντος καμία συντονισμένη προσπάθεια να προχωρήσει δυτικά της Χερσώνας - πέρα ​​από μεμονωμένες αναφορές για προσγειώσεις αλεξιπτωτιστών.

Οδοφράγματα σε κεντρικά σημεία του Κίεβου στήνουν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, με τη συνδρομή των πολιτών, προκειμένου να ανακόψουν τα ρωσικά στρατεύματα που θα επιχειρήσουν να εισβάλουν στην ουκρανική πρωτεύουσα. Τα αυτοσχέδια μπλόκα δημιουργούνται μες στο Κίεβο εδώ και μέρες, ωστόσο τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως από το πρωί της Πέμπτης οι ετοιμασίες άμυνας των κατοίκων του Κίεβου απέναντι σε μια ρωσική επίθεση έχουν ενταθεί.

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα επικεντρωθεί στην πιθανή κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αναμενόταν να ξεκινήσει σήμερα το πρωί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε, με τον Σ. Λαβρόφ να αναφέρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη ρωσική κρατική τηλεόραση πως "η ουκρανική αντιπροσωπεία πάλι βρήκε κάποιους λόγους για να αναβάλει τις συνομιλίες, μάλλον πήρε γραμμή από την Ουάσιγκτον".

Αρχικά είχε ειπωθεί ότι υπήρχε διαφωνία σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών. Η Ρωσία προέκρινε τη τη Μπελοβέζσκαγια Πούσα, την έπαυλη στην οποία υπεγράφη η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, στην περιοχή Μπρεστ της Λευκορωσίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Την ίδια ώρα η Ουκρανία αρνήθηκε ότι υπάρχει συμφωνία.

Αργότερα προκλήθηκε σύγχυση μετά από τη δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ότι "το Κίεβο βρήκε τρόπο να αναβληθούν οι συνομιλίες", δήλωση που προκάλεσε την εντύπωση ότι αυτές αναβλήθηκαν. Όμως λίγο αργότερα το κρατικό πρακτορείο Belta της Λευκορωσίας μετέδωσε ότι ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενδεχομένως να ξεκινήσει στη Λευκορωσία στις 1200 GMT (14:00 ώρα Ελλάδας), επικαλούμενο δηλώσεις του Ρώσου διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Νταβίντ Αραχαμίγια, αλλά και ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μικάιλο Ποντόλιακ, είπαν στις 14:00 ώρα Ελλάδας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν "σε μερικές ώρες".

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά την εισβολή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η ΕΕ εκτιμά ότι έως και τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα συνολικά.

Η Πολωνία έχει δεχτεί μέχρι στιγμής περισσότερους από 575.000 ανθρώπους από την έναρξη της σύγκρουσης, αναφέρει η πολωνική υπηρεσία συνοριοφυλακής.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι 95.000 άτομα εισήλθαν στην Πολωνία από την Ουκρανία μόνο την Τετάρτη, ελαφρώς χαμηλότερα από το υψηλό ρεκόρ της Δευτέρας των 100.000. Μέχρι τις 08:00 ώρα Ελλάδας σήμερα, άλλα 27.100 άτομα είχαν περάσει τα σύνορα, πρόσθεσε.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι "δύσκολη αλλά υπό έλεγχο", δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο τόνισε ότι δεν υπήρξαν θύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι οι νυχτερινές εκρήξεις προέρχονταν από την ουκρανική αεράμυνα που χτύπησε εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα.

BREAKING: Several large explosions reported in Kyiv, #Ukraine . #UkraineRussianWar pic.twitter.com/TTroKd8biP

Fifth Explosion in #Kyiv



A huge explosion rocks the #Ukrainian capital Kyiv #UkraineUnderAttaсk #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/1isvFzgRQH