Κατελήφθη η Χερσώνα, αποκλεισμένη η Μαριούπολη - Στις 14:00 οι συνομιλίες, λέει η Μόσχα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:45

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν σήμερα την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι καταλήφθηκε έπειτα από σφοδρές μάχες.

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι "οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες". Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους "ένοπλους επισκέπτες", υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους Ρώσους στρατιωτικούς.

"Η Ουκρανία είναι σε θέση να εξαπολύσει αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων, ακόμη και όταν αμύνεται", δήλωσε την Πέμπτη στρατιωτικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. "Η βοήθεια προς εμάς αυξάνεται κάθε λεπτό και ο δυνάμεις του εχθρού μειώνονται κάθε λεπτό. Δεν αμυνόμαστε μόνο αλλά κάνουμε και αντεπιθέσεις", ανέφερε.

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα επικεντρωθεί στην πιθανή κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αναμενόταν να ξεκινήσει σήμερα το πρωί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε, με τον Σ. Λαβρόφ να αναφέρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη ρωσική κρατική τηλεόραση πως "η ουκρανική αντιπροσωπεία πάλι βρήκε κάποιους λόγους για να αναβάλει τις συνομιλίες, μάλλον πήρε γραμμή από την Ουάσιγκτον".

Παρόλα αυτά εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρεθεί λύση στην κατάσταση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο θα συνεχιστούν. Σχεδόν ταυτόχρονά με τις δηλώσεις Λαβρόφ, το κρατικό πρακτορείο Belta της Λευκορωσίας μετέδωσε ότι ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενδεχομένως να ξεκινήσει στη Λευκορωσία στις 1200 GMT (1400 ώρα Ελλάδας), επικαλούμενο δηλώσεις του Ρώσου διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has accused the international community of "hysteria" over Ukraine and likened the US to Nazi Germany, claiming that "Americans have got Europe under their control".



Live: https://t.co/cz5NTci6C4



📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/RS1WxBHRDk