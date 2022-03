Στα χέρια των Ρώσων έπεσε η Χερσώνα - "Οι Ρωσοι μου είπαν ότι θα εγκαταστήσουν διοίκηση εδώ", λέει ο δήμαρχος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:33

Αργά το βράδυ της Τετάρτη, δημοσιογράφος των New York Times μετέδωσε την είδηση ότι η Χερσώνα περιήλθε στον έλεγχο του ρωσικού στρατού, και έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας που τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα.

Μάλιστα, όπως ανήρτησε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο δήμαρχος της πόλης, Ίγκορ Κολυχάεφ, του είπε ότι συναντήθηκε σήμερα με τον Ρώσο διοικητή που σχεδιάζει να δημιουργήσει μια στρατιωτική διοίκηση.

Kherson has fallen to the Russian military, becoming the first major Ukrainian city to come under Russian control since the invasion last week. The mayor, Igor Kolykhaev, told me he met today with the Russian commander who plans to set up a military administration. — Michael Schwirtz (@mschwirtz) March 2, 2022

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας είχε νωρίτερα υποβαθμίσει τις αναφορές ότι η Χερσώνα έπεσε στα χέρια της Ρωσίας.

Ο δήμαρχος προέτρεψε τους Ρώσους στρατιώτες να μην πυροβολούν εναντίον αμάχων και κάλεσε δημοσίως τους πολίτες να περπατούν στους δρόμους μόνο στο φως της ημέρας και πάντα όχι μόνοι τους.

"Δεν έχουμε Ένοπλες Δυνάμεις στην πόλη, μόνο πολίτες και ανθρώπους που θέλουν να Ζήσουν εδώ!". είπε σε δήλωσή του.

Έκρηξη στο Κίεβο

Μία τεράστια έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, συγκλόνισε την πόλη λίγα λεπτά πριν τις 21:00 την Τετάρτη, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν σημάνει σειρήνες συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Όπως είπε σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, από την έκρηξη και την πυρκαγιά που φαίνεται πως εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα αυτής, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θέρμανση μεγάλα κομμάτια της πόλης.

Ενώ αρχικά δεν υπήρξαν πληροφορίες για θύματα στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι πλήθος κόσμου -ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα- βρίσκονταν στο σημείο και έσπευσαν να απομακρυνθούν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας (Ukrzaliznytsya).

Όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί κατέρριψαν ρωσικό πύραυλο. Όπως έγινε γνωστό, ο πύραυλος είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όμως ο πύραυλος αναχαιτίστηκε. Θραύσματα αυτού έπεσαν σε κοντινό δάσος και προκάλεσα πυρκαγιά.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για θύματα. Τα δρομολόγια των τρένων δεν έχουν διακοπεί.

χρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σε μια άλλη τραγική εξέλιξη, όπως μετέδωσε ο σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στο Χάρκοβο, βομβαρδίστηκε το βράδυ της Τετάρτης. Έγινε γνωστό ότι η εκκλησία, που ήταν το ψηλότερο κτήριο της πόλης, χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο αμάχων.

Σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις, όπως η Μαριούπολη, Τσερνίσκι, Σούμι.

Επίκειται επίθεση λένε οι ΗΠΑ

Oι Ρώσοι στρατιώτες είναι πιθανόν να εισβάλουν από 2 πυλώνες ακόμα και σήμερα. Η μία είναι από την περιοχή Τσερνίκι και η άλλη από την περιοχή Ιβάνκιφ που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, είπε Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ναι μεν δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στα μέτωπα μαχών από χτες, όμως η Ρωσία έχει ελαφρώς αυξήσει τις διαθέσιμες δυνάμεις της στην ουκρανική επικράτεια.

Όπως είπε ο αξιωματούχος στο Reuters, έχει επίσης αυξηθεί η ποσότητα πυροβολικού και πυραύλων που βάλλονται εναντίον του Κιέβου, ενώ, όπως σχολίασε η Ρωσία έχει γίνει πιο επιθετική ως προς τα χτυπήματα σε υποδομές της Ουκρανίας.

Παρά το γεγονός, είπε ο αξιωματούχος, ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν το αν η Ρωσία έκανε χρήση βόμβας διασποράς, μπορούν ωστόσο να επιβεβαιώσουν ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 450 πυραύλους.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η ουκρανική αντίσταση έχει καταφέρει να επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση στο Κίεβο. Χαρακτήρισε την επιχείρηση στο Κίεβο "εκτός χρονοδιαγράμματος" για τη Ρωσία.

Εν μέσω φόβων για πιθανή επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, την προειδοποίηση του Λαβρόφ ότι ένας τρίτος παγκόσμιος θα είναι σίγουρα πυρηνικός πόλεμος, αλλά και τη συγκρότηση ειδικής ουκρανικής ομάδας κυβερνοεπιθέσεων κατά των Ρώσων, επήλθε και ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, καθώς όπως έγινε γνωστό οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν θα διεξαχθούν σήμερα.

Η Ρωσία αναμένει Ουκρανοί αξιωματούχοι να φτάσουν στη Λευκορωσία για τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών το πρωί της Πέμπτης, όταν πρόκειται να συζητηθεί η κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο διαπραγματευτής της Μόσχας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι την Τετάρτη, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντιμίτρι Πεσκόφ είχε ανακοινώσει ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται σήμερα: "Σήμερα το απόγευμα, πιο κοντά στο βράδυ, η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται επί τόπου. Θα περιμένει τους Ουκρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία μας θα είναι έτοιμη να συνεχίσει τη συζήτηση απόψε", δήλωσε ο Πεσκόφ.

Μάλιστα, ο ρωσικός στρατός παρέχει έναν διάδρομο ασφαλείας για την ουκρανική αντιπροσωπεία, ανέφερε το TASS επικαλούμενο τον Μεντίνσκι.

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στη Λευκορωσία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία, δήλωσε στο Russia 24 ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, προσθέτοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει φύγει από το Κίεβο και είναι καθ' οδόν για τη Λευκορωσία για τις συνομιλίες.

Αναμένεται να φτάσουν νωρίς το πρωί Πέμπτη τοπική ώρα.

"Οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια στη Λευκορωσία και ο [ρωσικός] στρατός μας έχει εξασφαλίσει μια ασφαλή διέλευση για τη μετακίνησή τους [της ουκρανικής αντιπροσωπείας] μέσω της Ουκρανίας", είπε ο Μεντίνσκι και συνέχισε να ευχαριστεί τη Λευκορωσία για τη φιλοξενία των δύο αντιπροσωπειών.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία για την κατάσταση στην Ουκρανία θα εκπροσωπηθούν από τα ίδια μέλη όπως και στον πρώτο γύρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε στον Αμερικανό ομόλογό του την Τετάρτη ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον παραδόσεις όπλων "τώρα". Σε ένα tweet , ο Κουλέμπα είπε ότι είχε μια "παραγωγική κλήση" με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σχετικά με την ανάγκη επιβολής περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία "μέχρι να σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας και να αποσύρει τις δυνάμεις της".

Productive call with @SecBlinken on further sanctions on Russia until it stops its war against Ukraine and withdraws its forces. Coordinated efforts to prevent evasion of sanctions. I emphasized: Ukraine needs additional deliveries of weapons, especially for our Air Force, now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022

Μυστήριο με τους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες

Το απόγευμα της Τετάρτης, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η Μόσχα ανακοίνωσε μέσω του υπουργείου Άμυνας, ότι σχεδόν 498 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις μάχες στην Ουκρανία και 1.597 έχουν τραυματιστεί.

Από την άλλη στρατιωτικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πάνω από 7.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής, ενώ εκατοντάδες έχουν αιχμαλωτιστεί.

Οι συνομιλίες

Το διπλωματικό θρίλερ για τον β' γύρο των συνομιλιών ξεκίνησε από το πρωί, αφού παρέμενε άγνωστο εάν οι δύο πλευρές θα κάθονταν τελικά σήμερα στο ίδιο τραπέζι. Η ουκρανική πλευρά υποστήριξε ότι χρειάζεται μια "ουσιαστική ατζέντα", ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε αργότερα έτοιμο να συνεχίσει τις συνομιλίες και πως η αντιπροσωπεία του θα περίμενε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές να προσέλθουν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Reuters, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σημείωσε ότι η διεξαγωγή περισσότερων συνομιλιών με τη Ρωσία βρισκόταν υπό συζήτηση. Όπως τόνισε, χρειάζεται μια "ουσιαστική ατζέντα".

Από την άλλη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αντιπροσωπεία Ρώσων διαπραγματευτών είναι έτοιμη να συνεχίσει σήμερα τις συνομιλίες με αντιπροσωπεία του Κιέβου.

Οι απειλές και τα πυρηνικά

Συναγερμό έχει σημάνει η προειδοποίηση του Αντόν Χεραστσένκο, συμβούλου του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Χεραστσένκο ανέφερε ότι η Ουκρανική Εθνοφρουρά ειδοποίησε την κυβέρνηση ότι περίπου 20 ρωσικά ελικόπτερα με αλεξιπτωτιστές πέταξαν από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Γιουζνουκραΐνσκ.

❗️Anton #Gerashchenko reports that the occupiers may attempt to seize the South #Ukrainian nuclear power plant. — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Παράλληλα, ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι κάτοικοι της πόλης Ενερχοντάρ, που βρίσκεται κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, και εργαζόμενοι της μονάδας παραγωγής ενέργειας έχουν κατέβει στους δρόμους για να μπλοκάρουν τυχόν προσέγγιση ρωσικών δυνάμεων.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι εάν διεξαγόταν ένας τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα σήμαινε τη χρήση πυρηνικών όπλων και θα ήταν καταστροφικός, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Παράλληλα, ο Σ. Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία, που ξεκίνησε όπως την αποκαλεί μια "ειδική στρατιωτική επιχείρηση” κατά της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα, θα αντιμετώπιζε "πραγματικό κίνδυνο" εάν το Κίεβο αποκτούσε πυρηνικά όπλα.

Μπαίνουν στη μάχη Ουκρανοί χάκερ

Μία ουκρανική ομάδα κυβερνοπολέμου προγραμματίζει να πραγματοποιήσει ψηφιακές επιθέσεις δολιοφθοράς κατά σημαντικών ρωσικών υποδομών όπως, οι σιδηρόδρομοι, αλλά και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αντεπιτεθεί στη Μόσχα για την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όπως δήλωσε στο Reuters ένας συντονιστής των χάκερ.

Αξιωματούχοι από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας προσέγγισαν Ουκρανούς επιχειρηματίες και τον τοπικό ειδικό στην κυβερνοασφάλεια Ιγκόρ Ούτσεφ, προκειμένου να βοηθήσουν στην οργάνωση μιας ομάδας χάκερ για την ψηφιακή κυβερνοάμυνα κατά της Ρωσίας, όπως ανέφερε προηγούμενα το Reuters.

Την Δευτέρα, ο Ούτσεφ δήλωσε ότι προγραμματίζει να οργανώσει ηλεκτρονικές επιθέσεις που θα μπορούσαν να διακόψουν τη λειτουργία οποιασδήποτε υποδομής, η οποία βοηθάει στην προώθηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων και όπλων στην Ουκρανία.

Νεκροί πάνω από 2.000 άμαχοι

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά, σύμφωνα την ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εκατοντάδες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκοινωνιών, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και κατοικιών, έχουν καταστραφεί σύμφωνα με την ίδια πηγή. "Παιδιά, γυναίκες και μέλη των δυνάμεων άμυνας χάνουν τη ζωή τους κάθε ώρα", ανέφερε η ανακοίνωση.

Σχεδόν 900.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) λέει ότι 874.026 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της την περασμένη Πέμπτη.

Η Πολωνία έχει λάβει περισσότερο από το ήμισυ αυτού του συνόλου, λέει.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει κάνει έκκληση για σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιχείρηση αρωγής της – αλλά λέει ότι η αρχική της πρόβλεψη ότι έως και τέσσερα εκατομμύρια Ουκρανοί θα μπορούσαν να καταλήξουν να φύγουν από τη χώρα μπορεί να είναι υποτιμημένη.

4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο το πρωί της Τετάρτης την έδρα των υπηρεσιών ασφαλείας και πανεπιστήμιο στo Χάρκοβο, ενώ 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια.

Η επίθεση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζεται και διεξάγονται μάχες στους δρόμους της πόλης. Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έστειλε μήνυμα ότι "η πόλη του δεν θα παραδοθεί στις ρωσικές δυνάμεις".

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πύραυλο Κρουζ εναντίον του κτιρίου του δημοτικού συμβουλίου. "Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία" περιοχή της Χαρκόβου που δεν έχει υποστεί "πλήγμα από οβίδα" του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Rescuers put out fires in civilian buildings in #Kharkiv, regardless of the danger. pic.twitter.com/Fi4eHtjgdh — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Οδομαχίες στη Χερσώνα, "την καταλάβαμε" λένε οι Ρώσοι

"Η Ρωσία δεν έχει καταλάβει τη Χερσώνα, διεξάγονται οδομαχίες στο νότιο λιμάνι", που βρίσκεται στην εκβολή του Δνείπερου στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. "Η πόλη δεν έχει πέσει, η πλευρά μας συνεχίζει να υπερασπίζεται τη Χερσώνα", δήλωσε ο Αλεξέι Αρεστόβιτς.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τη Χερσώνα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

"Μονάδες του ρωσικού στρατού έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους την περιφερειακή πρωτεύουσα της Χερσώνας", δήλωσε ο εκπρόσωπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγκόρ Κολιχάγιεφ, οι ρωσικές δυνάμεις απέσπασαν τον έλεγχο του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού στη Χερσώνα, ωστόσο δήλωσε ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. "Είμαστε ακόμη Ουκρανία. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε", σημείωσε στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Η Χερσώνα είναι εντελώς περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις", ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σφυροκοπείται η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα –το τελευταίο στην περιοχή που παραμένει στα χέρια του Κιέβου– δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το SkyNews στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμενων έχουν μπει συγκροτήματα κατοικιών, νοσοκομεία ακόμα και αυτοσχέδια καταφύγια για εκτοπισμένους. Παράλληλα, διεξάγονται μάχες στους δρόμους. "Πολεμάμε, δεν έχουμε σταματήσει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας", δήλωσε ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, "πάνω από εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τα ρωσικά πυρά".

Βομβαρδισμοί έχουν ξεκινήσει και στην Οδησσό, με αναφορές να κάνουν λόγο για έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

The occupants began shelling #Odesa. An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

"Ρωσικά στρατεύματα όλο και πιο κοντά στο Κίεβο"

Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα όλο και πιο κοντά στο Κίεβο, έγραψε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. "Προετοιμαζόμαστε και θα υπερασπιστούμε το Κίεβο!", πρόσθεσε.

Φωτογραφίες από την αμερικανική εταιρεία δορυφορικών εικόνων Maxar που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη έδειξαν μια μακρά ρωσική οχηματοπομπή να προελαύνει προς την πρωτεύουσα.

Καταρρίφθηκαν δύο ρωσικά μαχητικά Su-35

Η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή του Κιέβου τη νύχτα της 1ης Μαρτίου κατέρριψε δύο ρωσικά μαχητικά Su-35, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform επικαλούμενο ανακοίνωση της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας που αναρτήθηκε στο Facebook.

Κατά την αερομαχία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχασαν ένα αεροσκάφος MiG-29 και γίνονται προσπάθειες να εντοπισθεί ο πιλότος.

Ο ουκρανικός στρατός καλεί τις μητέρες των αιχμαλώτων Ρώσων

Ο ουκρανικός στρατός κάλεσε σήμερα τις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στην ουκρανική επικράτεια να έρθουν να τους παραλάβουν, ενώ το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει πιάσει δεκάδες αιχμαλώτους από την έναρξη της εισβολής στη χώρα από τη Μόσχα.

"Λήφθηκε απόφαση να επιστραφούν οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες στις μητέρες τους, αν έρθουν στην Ουκρανία, το Κίεβο για να τους παραλάβουν", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.