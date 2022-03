Μεγάλη έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου - Κίνδυνος να μείνουν χωρίς θέρμανση γειτονιές της πόλης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:31

Μία τεράστια έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, συγκλόνισε την πόλη λίγα λεπτά πριν τις 21:00 την Τετάρτη, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν σημάνει σειρήνες συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Όπως είπε σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, από την έκρηξη και την πυρκαγιά που φαίνεται πως εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα αυτής, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θέρμανση μεγάλα κομμάτια της πόλης.

Σχεδόν σε όλη την Ουκρανία έχει κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο κοντά στην Μπορσσάγκοβκα.

Σειρήνες ηχούν σε πολλές πόλεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Oι Ρώσοι στρατιώτες είναι πιθανόν να εισβάλουν από 2 πυλώνες ακόμα και σήμερα. Η μία είναι από την περιοχή Τσερνίκι και η άλλη από την περιοχή Ιβάνκιφ που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, είπε Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ναι μεν δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στα μέτωπα μαχών από χτες, όμως η Ρωσία έχει ελαφρώς αυξήσει τις διαθέσιμες δυνάμεις της στην ουκρανική επικράτεια.

Όπως είπε ο αξιωματούχος στο Reuters, έχει επίσης αυξηθεί η ποσότητα πυροβολικού και πυραύλων που βάλλονται εναντίον του Κιέβου, ενώ, όπως σχολίασε η Ρωσία έχει γίνει πιο επιθετική ως προς τα χτυπήματα σε υποδομές της Ουκρανίας.

Παρά το γεγονός, είπε ο αξιωματούχος, ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν το αν η Ρωσία έκανε χρήση βόμβας διασποράς, μπορούν ωστόσο να επιβεβαιώσουν ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 450 πυραύλους.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η ουκρανική αντίσταση έχει καταφέρει να επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση στο Κίεβο. Χαρακτήρισε την επιχείρηση στο Κίεβο "εκτός χρονοδιαγράμματος" για τη Ρωσία.

Εν μέσω φόβων για πιθανή επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, την προειδοποίηση του Λαβρόφ ότι ένας τρίτος παγκόσμιος θα είναι σίγουρα πυρηνικός πόλεμος, αλλά και τη συγκρότηση ειδικής ουκρανικής ομάδας κυβερνοεπιθέσεων κατά των Ρώσων, επήλθε και ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, καθώς όπως έγινε γνωστό οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν θα διεξαχθούν σήμερα.

Η Ρωσία αναμένει Ουκρανοί αξιωματούχοι να φτάσουν στη Λευκορωσία για τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών το πρωί της Πέμπτης, όταν πρόκειται να συζητηθεί η κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο διαπραγματευτής της Μόσχας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι την Τετάρτη, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντιμίτρι Πεσκόφ είχε ανακοινώσει ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται σήμερα: "Σήμερα το απόγευμα, πιο κοντά στο βράδυ, η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται επί τόπου. Θα περιμένει τους Ουκρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία μας θα είναι έτοιμη να συνεχίσει τη συζήτηση απόψε", δήλωσε ο Πεσκόφ.

Μάλιστα, ο ρωσικός στρατός παρέχει έναν διάδρομο ασφαλείας για την ουκρανική αντιπροσωπεία, ανέφερε το TASS επικαλούμενο τον Μεντίνσκι.

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στη Λευκορωσία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία, δήλωσε στο Russia 24 ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, προσθέτοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει φύγει από το Κίεβο και είναι καθ' οδόν για τη Λευκορωσία για τις συνομιλίες.

Αναμένεται να φτάσουν νωρίς το πρωί Πέμπτη τοπική ώρα.

"Οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια στη Λευκορωσία και ο [ρωσικός] στρατός μας έχει εξασφαλίσει μια ασφαλή διέλευση για τη μετακίνησή τους [της ουκρανικής αντιπροσωπείας] μέσω της Ουκρανίας", είπε ο Μεντίνσκι και συνέχισε να ευχαριστεί τη Λευκορωσία για τη φιλοξενία των δύο αντιπροσωπειών.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία για την κατάσταση στην Ουκρανία θα εκπροσωπηθούν από τα ίδια μέλη όπως και στον πρώτο γύρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε στον Αμερικανό ομόλογό του την Τετάρτη ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον παραδόσεις όπλων "τώρα". Σε ένα tweet , ο Κουλέμπα είπε ότι είχε μια "παραγωγική κλήση" με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σχετικά με την ανάγκη επιβολής περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία "μέχρι να σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας και να αποσύρει τις δυνάμεις της".

Productive call with @SecBlinken on further sanctions on Russia until it stops its war against Ukraine and withdraws its forces. Coordinated efforts to prevent evasion of sanctions. I emphasized: Ukraine needs additional deliveries of weapons, especially for our Air Force, now.