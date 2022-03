Ουκρανία: Προειδοποίηση για ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό

Συναγερμό έχει σημάνει η προειδοποίηση του Αντόν Χεραστσένκο, συμβούλου του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Χεραστσένκο ανέφερε ότι η Ουκρανική Εθνοφρουρά ειδοποίησε την κυβέρνηση ότι περίπου 20 ρωσικά ελικόπτερα με αλεξιπτωτιστές πέταξαν από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Γιουζνουκραΐνσκ.

"Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση με στόχο τον πυρηνικό σταθμό, Η Εθνοφρουρά είναι έτοιμη να πολεμήσει!" γράφει στην ανάρτησή του.

Russian troops are trying to storm two nuclear power plants in Southern Ukraine at the moment, according to Ukraine's deputy minister of interior. There are fears of a potential disaster should they succeed. This is a threat not only to Ukraine, but to all of Europe