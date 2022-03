Ο Λουκασένκο αποκαλύπτει τα σχέδια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο αποκάλυψε μπροστά στις κάμερες τα σχέδια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, σε έναν χάρτη που παρουσίαζε τη χώρα χωρισμένη στα τέσσερα.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας απευθυνόταν σε αξιωματούχους ασφαλείας, ενώ στεκόταν μπροστά σε έναν χάρτη μάχης όπου διακρίνονται προτεινόμενα σχέδια επίθεσης των ρωσικών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια και γραμμές επίθεσης της Ρωσίας, μερικές από τις οποίες υλοποιήθηκαν τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

Ωστόσο, φαίνονται και επιθέσεις που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, ενώ στον χάρτη διακρίνεται και μια επιχείρηση από τη νότια Ουκρανία (Οδησσό) προς τη Μολδαβία.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM