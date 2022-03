Ουκρανία: Επίθεση Ρώσων αλεξιπτωτιστών στο Χάρκοβο, σφοδροί βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη - Περικυκλωμένη η Χερσώνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.33

Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος σφοδρών βομβαρδισμών η Μαριούπολη, από όπου ετοιμάζονται να αποχωρήσουν οι Έλληνες ομογενείς και δημοσιογράφοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, "αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο (...) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο" της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram. "Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών".

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH