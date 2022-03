Ουκρανία: Διπλωματικό θρίλερ για τον β' γύρο συνομιλιών - Μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών σε Χάρκοβο και Μαριούπολη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.25

Στον αέρα βρίσκεται ο β' γύρος των συνομιλιων μεταξύ Κίεβου και Μόσχας, αφού σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά χρειάζεται μια "ουσιαστική ατζέντα", ενώ το Κρεμλίνο δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει τις συνομιλίες και πως η αντιπροσωπεία του θα περιμένει τους Ουκρανούς διαπραγματευτές να προσέλθουν. Την ίδια ώρα στόχος σφοδρών βομβαρδισμών έχουν γίνει το Χάρκοβο και η Μαριούπολη, από όπου ξεκίνησε η αποχώρηση Ελλήνων πολιτών, ομογενών και μέρους του προσωπικού του ελληνικού Προξενείου.

Στο διπλωματικό πεδίο, μιλώντας στο Reuters, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σημείωσε ότι η διεξαγωγή περισσότερων συνομιλιών με τη Ρωσία τελεί υπό συζήτηση. Όπως τόνισε, χρειάζεται μια "ουσιαστική ατζέντα".

Από την άλλη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αντιπροσωπεία Ρώσων διαπραγματευτών είναι έτοιμη να συνεχίσει σήμερα τις συνομιλίες με αντιπροσωπεία του Κιέβου.

"Σήμερα γύρω στις αρχές της βραδιάς, η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται εκεί, θα περιμένουμε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι "ελπίζει" πως αυτοί θα προσέρθουν στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να διευκρινίσει τον τόπο διεξαγωγής τους.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες όσον αφορά τις συνομιλίες.

4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο το πρωί της Τετάρτης την έδρα των υπηρεσιών ασφαλείας και πανεπιστήμιο στo Χάρκοβο, ενώ 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια.

Η επίθεση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζεται και διεξάγονται μάχες στους δρόμους της πόλης. Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έστειλε μήνυμα ότι "η πόλη του δεν θα παραδοθεί στις ρωσικές δυνάμεις".

"Το Χάρκοβο είναι μια ρωσόφωνη πόλη. Ένας στους τέσσερις έχει συγγενείς στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά η στάση της πόλης σήμερα προς τη Ρωσία είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που ήταν πριν", σημείωσε ο δήμαρχος σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

"Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό: απόλυτη καταστροφή, αφανισμός, γενοκτονία κατά του ουκρανικού λαού - αυτό είναι ασυγχώρητο", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές πλήττουν κατοικημένες περιοχές.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, "αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο (...) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης. Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών".

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

The morning alarm in Kharkiv: an ammo depot hit by Russian shelling @zn_ua pic.twitter.com/rkqq56HHU0 — Alec Luhn (@ASLuhn) March 2, 2022

Σύμφωνα με τον Αντόν Χεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στο Χάρκοβο έπειτα από αεροπορικό πλήγμα.

"Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία" περιοχή της Χαρκόβου που δεν έχει υποστεί "πλήγμα από οβίδα" του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Rescuers put out fires in civilian buildings in #Kharkiv, regardless of the danger. pic.twitter.com/Fi4eHtjgdh — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Περικυκλωμένη η Χερσώνα, "την καταλάβαμε" λένε οι Ρώσοι

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τη Χερσώνα στη νότια Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

"Μονάδες του ρωσικού στρατού έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους την περιφερειακή πρωτεύουσα της Χερσώνας", δήλωσε ο εκπρόσωπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγκόρ Κολιχάγιεφ, οι ρωσικές δυνάμεις απέσπασαν τον έλεγχο του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού στη Χερσώνα, ωστόσο δήλωσε ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών.

"Είμαστε ακόμη Ουκρανία. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε", σημείωσε στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Η Χερσώνα είναι εντελώς περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις", ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

"Σήμερα θα προσπαθήσω να βρω λύσεις για την περισυλλογή των νεκρών, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της παροχής αερίου, της υδροδότησης, της θέρμανσης στα μέρη όπου αυτή έχει διακοπεί. Αλλά σας προειδοποιώ: το να επιτευχθεί αυτό σήμερα, θα ήταν ένα θαύμα", συνέχισε ο δήμαρχος.

Russian troops patrolling Kherson city tonight. pic.twitter.com/TiOJPJ22ER — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) March 2, 2022

Σφυροκοπείται η Μαριούπολη

Η Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα –το τελευταίο στην περιοχή που παραμένει στα χέρια του Κιέβου– δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το SkyNews στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμενων έχουν μπει συγκροτήματα κατοικιών, νοσοκομεία ακόμα και αυτοσχέδια καταφύγια για εκτοπισμένους. Παράλληλα, διεξάγονται μάχες στους δρόμους.

"Πολεμάμε, δεν έχουμε σταματήσει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας", δήλωσε ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "πάνω από εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τα ρωσικά πυρά".

Βομβαρδισμοί έχουν ξεκινήσει και στην Οδησσό, με αναφορές να κάνουν λόγο για έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

The occupants began shelling #Odesa. An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Προειδοποίηση για ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό

Συναγερμό έχει σημάνει η προειδοποίηση του Αντόν Χεραστσένκο, συμβούλου του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικό σταθμό.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Χεραστσένκο ανέφερε ότι η Ουκρανική Εθνοφρουρά ειδοποίησε την κυβέρνηση ότι περίπου 20 ρωσικά ελικόπτερα με αλεξιπτωτιστές πέταξαν από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Γιουζνουκραΐνσκ.

"Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση με στόχο τον πυρηνικό σταθμό, Η Εθνοφρουρά είναι έτοιμη να πολεμήσει!" γράφει στην ανάρτησή του.

❗️Anton #Gerashchenko reports that the occupiers may attempt to seize the South #Ukrainian nuclear power plant. — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Russian troops are trying to storm two nuclear power plants in Southern Ukraine at the moment, according to Ukraine's deputy minister of interior. There are fears of a potential disaster should they succeed. This is a threat not only to Ukraine, but to all of Europe — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 2, 2022

"Ρωσικά στρατεύματα όλο και πιο κοντά στο Κίεβο"

Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα όλο και πιο κοντά στο Κίεβο, έγραψε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησήτου στο διαδίκτυο.

"Προετοιμαζόμαστε και θα υπερασπιστούμε το Κίεβο!", πρόσθεσε.

Τελεσίγραφο στον δήμαρχο της Κονοτόπ να παραδοθεί η πόλη

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις έστειλαν τελεσίγραφο στον δήμαρχο της Κονοτόπ στη βορειοανατολική Ουκρανία να παραδοθεί η πόλη, αλλιώς θα την καταστρέψουν ολοσχερώς. Η πόλη Κονοτόπ φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμεύσει στους Ρώσους ως διοικητικό κέντρο.

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum - either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το λιμάνι του Μπερντιάνσκ.

Στην Μποροντιάνκα, 50 χιλιόμετρα από το Κίεβο, αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν δύο πολυκατοικίες χθες, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Εμινέ Τζαπάροβα, η οποία μοιράστηκε βίντεο που εικονίζει ακίνητα που έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια και διαμερίσματα στις φλόγες.

Φόβοι για επίθεση και από τη Λευκορωσία

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας πως φοβάται επίθεση από τη Λευκορωσία.

"Λευκορωσικά στρατεύματα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και βρίσκονται σε ζώνες συγκέντρωσης πολύ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας", ανέφερε το υπουργείο μέσω Facebook.

Η ουκρανική κατασκοπεία διαπίστωσε "αυξημένη δραστηριότητα" αεροσκαφών στην περιοχή των συνόρων και παρατήρησε οχηματοπομπές που μετέφεραν πυρομαχικά και τρόφιμα.

Η Λευκορωσία "θα μπορούσε πιθανόν να υποστηρίξει τους Ρώσους εισβολείς στον ρωσοουκρανικό πόλεμο", εκτίμησε.

Πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, "επιθέσεις με πυραύλους εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων" στην Ουκρανία γίνονται "συστηματικά" από τη λευκορωσική επικράτεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά του, το Μινσκ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ενισχύσει την ασφάλεια στα δυτικά και στα νότια σύνορά της χώρας.