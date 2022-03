Η ρωσική πομπή 64 χλμ τρομάζει τους Ουκρανούς πολίτες - Χτυπήθηκε ο πύργος τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:34

Με δυνάμεις του στρατού της Λευκορωσίας να εισέρχονται στην επαρχία Τσερνιχίβ στα βόρεια της Ουκρανίας, ο πόλεμος που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον του Κιέβου πήρε νέα τροπή κατά την έκτη μέρα των εχθροπραξιών.

Λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδας, ρωσικό χτύπημα έπληξε τον πύργο τηλεπικοινωνιών στο ΄Κίεβο, με σχετικές εικόνες να μεταδίδονται στα διεθνή ΜΜΕ.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έκανε μία ανάρτηση στην οποία δημοσιεύει έναν χάρτη με τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, όπως τα έχουν αποτυπώσει οι βρετανικές υπηρεσίες:

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της δημοκρατίας της Τσετσενίας και στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ότι δύο Tσετσένοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή την Πέμπτη.

Η Μόσχα παραδέχεται ότι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι. Η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι δεν βάζει στο στόχαστρο περιοχές όπου ζουν άμαχοι, ωστόσο κατοικημένες περιοχές έχουν βομβαρδιστεί.

Το Κίεβο από τη δική του πλευρά καταγγέλλει ότι 350 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την περασμένη Πέμπτη, όταν ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια.

Πομπή 64 χλμ και τρόμος στο Κίεβο

Παράλληλα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να κινούνται προς την πρωτεύουσα και η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.

Η προέλαση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κίεβο έχει σημειώσει μικρή πρόοδο το τελευταίο 24ωρο λόγω υλικοτεχνικών προβλημάτων και ο στρατός έχει αυξήσει τη χρήση του πυροβολικού βορείως της πρωτεύουσας, αναφέρουν σε ενημέρωσή τους οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο απόλυτος τρόμος επικρατεί από το πρωί στο Κίεβο μετά τις δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψαν την ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων να βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα. Βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδικτύου αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό όπου Ουκρανοί μαζικά επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη υπό τον φόβο μίας ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία Μaxar.

"Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ" στον βορρά, ανέφερε η Maxar.

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κυριεύσει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Αύριο ο νέος γύρος συνομιλιών

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αύριο στην περιοχή Μπρεστ, στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με το CGTN, αγγλόφωνο ειδησεογραφικό κανάλι της κεντρικής τηλεόρασης της Κίνας.

Ο Γιούρι Βοσκρεσένσκι, Λευκορώσος πολιτικός επιστήμονας που βρίσκεται κοντά στους διοργανωτές των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι ένας από τους χώρους που εξετάζεται είναι η βίλα Visculli, στα 8 χλμ. από τα σύνορα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το πρακτορείο ρωσικό πρακτορείο TASS την Τρίτη το μεσημέρι.

Απειλές για νέα χτυπήματα

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να απειλεί πως οι στρατιωτικές του δυνάμεις θα πλήξουν εγκαταστάσεις στο Κίεβο που ανήκουν στην υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας και σε μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, τα πλήγματα έχουν στόχο να αποτρέψουν κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ρωσίας, και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας καλεί όσους πολίτες βρίσκονται κοντά στις συγκεκριμένες περιοχές να εγκαταλείψουν τα σπίτιά τους.

"Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, κάτοικοι του Κιέβου καταφεύγουν στις αποβάθρες του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, προκειμένου να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, δήλωσε την Τρίτη -σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax- ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Ο Σοϊγκού δήλωσε ότι ο βασικός στόχος της Μόσχας είναι να προστατευθεί από τις απειλές που δημιουργούνται από τη Δύση και είπε ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνει ουκρανικό έδαφος.

Η Ρωσία αποκόπτει τον ουκρανικό στρατό από την Αζοφική Θάλασσα

Οι ρωσικές δυνάμεις απέκοψαν τον ουκρανικό στρατό από την Αζοφική Θάλασσα, βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δυνάμεις των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αποσχιστών έφτασαν στα σύνορα της επαρχίας Ντονέτσκ και ενώθηκαν με τα ρωσικά στρατεύματα, μετέδωσε παράλληλα το Ria Novosti, που επικαλέστηκε επίσης το υπουργείο.

Συνεχής βομβαρδισμός της Μαριούπολης

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές: "Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται επί πέντε ημέρες. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, μας βομβαρδίζουν με πυραύλους GRAD, μας πλήττουν με τις αεροπορικές τους δυνάμεις", δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

Στο μεταξύ ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, επεσήμανε στο Facebook ότι στη Μαριούπολη υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα έπειτα από έναν βομβαρδισμό.

Οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται στον δρόμο των ρωσικών δυνάμεων που εισβάλλουν στην Ουκρανία μέσω της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης των αποσχιστών στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε την Τρίτη ότι οι δυνάμεις του στοχεύουν να περικυκλώσουν το ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.