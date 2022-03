Ρ. Μετσόλα: Καλωσορίζουμε το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ

"Είμαστε εδώ σημερα υπό τη βαριά σκιά του πολέμου που απρόκλητα ξεκίνησε ο πρόεδρος της Ρωσίας στην Ουκρανία" είπε ξεκινώντας την ομιλία της η πρόεδρος του Eυρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα κατά τη συζήτηση για τη ρωσική εισβολή.

"Καταδικάζω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη ρωσική εισβολή και εκφράζω την αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό και τα συλλυπητήρια μας για όσους σκοτώθηκαν", συνέχισε η κα Μετσόλα για να καλωσορίσει το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ και να τονίσει πως "θα εργαστούμε στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση του αιτήματος της Ουκρανίας και του προέδρου Ζελένσκι".

"Το μήνυμα προς την Ουκρανία είναι ξεκάθαρο. Θα υποστηρίξουμε την προσφυγή για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και τον ίδιο τον Πούτιν και τον Λευκορώσο πρόεδρο Λουκασένκο", τόνισε η κα Μετσόλα.

Και πρόσθεσε: "Ο τρόπος ζωής μας αξίζει να τον υπερασπιστούμε. Όλοι όσοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε εμάς από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία μας γεμίζουν ευθύνη".

"Ευρωπαίοι φιλοξενούν Ουκρανούς πρόσφυγες στα σπίτια τους. Δηλώσαμε πως στους δικούς μας ελεύθερους ουρανούς απαγορεύονται τα ρωσικά αεροπλάνα και οι τράπεζες τους βγαίνουν από το σύστημα SWIFT", σημείωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

