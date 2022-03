Μπορέλ: Παραβίαση του δίκαιου του πολέμου οι βομβαρδισμοί αμάχων στο Χάρκοβο

"Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά των αστικών υποδομών στο #Χάρκοβο παραβιάζουν το δίκαιο του πολέμου", σημειώνει σήμερα σε μήνυμά του στο Twitter o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

"Η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας αυτές τις δραματικές στιγμές", πρόσθεσε.

Spoke to @DmytroKuleba. The shelling against civilian infrastructure yesterday in #Kharkiv violates the laws of war.



The EU stands unwavering at the side of Ukraine in these dramatic moments. pic.twitter.com/gfkBbHCRnB