Μήνυμα Ζελένσκι στην ΕΕ: "Αποδείξτε ότι είστε στο πλευρό μας"

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση -με την εξ αποστάσεως παρέμβασή του στο Ευρωκοινοβούλιο- να αποδείξει ότι τάσσεται στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή, μία ημέρα μετά την υπογραφή του επίσημου αιτήματος ένταξης της Ουκρανίας στο μπλοκ.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ ισχυρότερη μαζί μας, αυτό είναι σίγουρο. Χωρίς εσάς, η Ουκρανία θα είναι μόνη", τόνισε ο Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

"Αποδείξτε ότι είστε στο πλευρό μας. Αποδείξτε ότι δεν θα μας αφήσετε μόνους. Αποδείξτε ότι είστε πράγματι Ευρωπαίοι και τότε η ζωή θα νικήσει τον θάνατο και το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Δόξα στην Ουκρανία", συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: "Πολεμάμε για τη γη μας και την ελευθερία μας" και εξέφρασε την πίστη του ότι "θα νικήσουμε, θα τα καταφέρουμε", προσθέτοντας ότι "αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία".

Αναφερόμενος στον βομβαρδισμό του Χάρκοβο, σημείωσε ότι έπεσαν δύο πύραυλοι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

"Nobody will break us, because we are Ukrainians"



