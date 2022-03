Βομβαρδισμός στο Χάρκοβο: Βίντεο από τη ρωσική επίθεση σε κυβερνητικό κτίριο

Ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις έπληξαν το κέντρο της πόλης Χάρκοβο, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και ενός κυβερνητικού κτιρίου, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της περιφέρειας.

Ο Oleg Synegubov ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους GRAD και Cruise στο Χάρκοβο και κατηγόρησε τη Μόσχα για εγκλήματα πολέμου. "Τέτοιες επιθέσεις είναι γενοκτονία του ουκρανικού λαού, ένα έγκλημα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού!", είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η άμυνα της πόλης αντέχει, ενώ όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των θυμάτων είπε πως "είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε".

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δυκτύωσης δείχνει το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο να πλήττεται από πύραυλο και να εκρήγνυται.

#Ukraine 🇺🇦: #Kharkiv's regional administration building was struck by grad missile fire this morning.



No historical site is safe from the Russian invasion force pic.twitter.com/4hkGZyn9Cr — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 1, 2022

