Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Η Μόσχα απειλεί με "χτυπήματα" σε υπηρεσίες ασφαλείας στο Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.50

Συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων σε πολλαπλά μέτωπα στην Ουκρανία για έκτη μέρα, χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να απειλεί πως οι στρατιωτικές του δυνάμεις θα πλήξουν εγκαταστάσεις στο Κίεβο που ανήκουν στην υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας και σε μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, τα πλήγματα έχουν στόχο να αποτρέψουν κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ρωσίας, και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας καλεί όσους πολίτες βρίσκονται κοντά στις συγκεκριμένες περιοχές να εγκαταλείψουν τα σπίτιά τους.

"Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

#BREAKING Russia tells Kyiv residents living near intelligence infrastructure to evacuate pic.twitter.com/rus1eTvH4w — AFP News Agency (@AFP) March 1, 2022

Μετά από αυτή την εξέλιξη, κάτοικοι του Κιέβου καταφεύγουν στις αποβάθρες του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, προκειμένου να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 1, 2022

Στο μεταξύ, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε επικαιροποιημένο τον χάρτη με την εξέλιξη της ρωσικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 March 2022



Find out more about the the UK Government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ecJXd47FuJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 1, 2022

Εξάλλου, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, δήλωσε την Τρίτη -σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax- ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Ο Σόιγκου δήλωσε ότι ο βασικός στόχος της Μόσχας είναι να προστατευθεί από τις απειλές που δημιουργούνται από τη Δύση και είπε ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνει ουκρανικό έδαφος. "Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα συνεχίσουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί", δήλωσε ο Σόιγκου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά.

Στο μεταξύ, η Λευκορωσία φέρεται να εισήλθε πριν από λίγο στον πόλεμο - εισβολή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με δυνάμεις του λευκορωσικού στρατού να εισέρχονται στην ουκρανική επαρχία Τσερνιχίβ, στον βορρά της χώρας, σύμφωνα με τον λογαριασμό του ουκρανικού κοινοβουλίου στο Twitter.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε παράλληλα ότι 350 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία, αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποιον αριθμό. Τουλάχιστον 136 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, και 400 τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε από τη μεριά της σήμερα υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ο Ουκρανός σύμβουλος του προέδρου Oleksiy Arestovych, δήλωσε ότι η Ουκρανία απαιτεί το τέλος των εχθροπραξιών και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων. Ακόμη, είπε ότι "δεν θα συμφωνήσουμε στη διαίρεση των εδαφών και στην παραμονή των ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφός μας".

Νωρίτερα, ο ίδιος δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να πολιορκήσουν το Κίεβο και το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Κίεβο, το Χάρκοβο και τη νότια λιμενική πόλη Μαριούπολη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η ουκρανική πλευρά κατέρριψε ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη γύρω από την πρωτεύουσα, δήλωσε ο Arestovych σε τηλεοπτική ενημέρωση. Ο ίδιος, σημείωσε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Στο Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της περιφέρειας του Χάρκοβο, Oleg Synegubov, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις έπληξαν το κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και ενός κυβερνητικού κτιρίου. Ο Synegubov δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους και GRAD και πυραύλους Cruise στο Χάρκοβο και ότι είναι ένοχη για εγκλήματα πολέμου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η άμυνα της πόλης αντέχει.

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος, ο Synegubov δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τρίτης ότι "είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τον αριθμό των θυμάτων".

Massive Russian air strike moments ago on the #Kharkiv regional administration building.



This is a densely populated area of town. Casualties are feared.



pic.twitter.com/3dlJCCb3jf — The Intel Crab (@IntelCrab) March 1, 2022

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων με ρουκέτες εναντίον του κέντρου του Χάρκοβο, δήλωσε ο Αντόν Χεραστσένκο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. "Τα ερείπια καθαρίζονται και θα υπάρξουν και άλλα θύματα και τραυματίες", πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Χάρκοβο, συνιστούν κρατική τρομοκρατία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να την αναγνωρίσει ως τέτοια. "Η τρομοκρατία έχει στόχο να μας λυγίσει, να λυγίσει την αντίστασή μας", δηλώνει σε βίντεο με διάγγελμά του, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο περιγράφει το Κίεβο και το Χάρκοβο ως τους κύριους στόχους της Ρωσίας. Είναι "έγκλημα πολέμου", υπογράμμισε αναφερόμενος στον βομβαρδισμό του Χάρκοβο από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε την Τρίτη για επιβολή ακόμη σκληρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από εκείνο που ο ίδιος χαρακτήρισε "βάρβαρη" επίθεση στην πόλη του Χαρκόβου.

"Βαρβαρικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην κεντρική Πλατεία Ελευθερίας στο Χάρκοβο. Ο Πούτιν δεν έχει τη δύναμη να υποτάξει την Ουκρανία. Διαπράττει περισσότερα εγκλήματα πολέμου λόγω της οργής του, δολοφονεί αθώους", έγραψε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ", έγραψε.

Η Ρωσία αποκόπτει τον ουκρανικό στρατό από την Αζοφική Θάλασσα

Οι ρωσικές δυνάμεις απέκοψαν τον ουκρανικό στρατό από την Αζοφική Θάλασσα, βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δυνάμεις των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αποσχιστών έφτασαν στα σύνορα της επαρχίας Ντονέτσκ και ενώθηκαν με τα ρωσικά στρατεύματα, μετέδωσε παράλληλα το Ria Novosti, που επικαλέστηκε επίσης το υπουργείο.

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η ρωσική προέλαση στο Κίεβο έχει σημειώσει μικρή πρόοδο

Παράλληλα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να κινούνται προς την πρωτεύουσα και η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.

Η προέλαση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κίεβο έχει σημειώσει μικρή πρόοδο το τελευταίο 24ωρο λόγω υλικοτεχνικών προβλημάτων και ο στρατός έχει αυξήσει τη χρήση του πυροβολικού βορείως της πρωτεύουσας, αναφέρουν σε ενημέρωσή τους οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

"Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο έχει σημειώσει μικρή πρόοδο κατά το τελευταίο 24ωρο πιθανόν ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων υλικοτεχνικών δυσκολιών", αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ενημέρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

"Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τη χρήση του πυροβολικού βορείως του Κιέβου και στα περίχωρα του Χάρκοβο και του Τσερνιχίβ. Η χρήση βαρέος πυροβολικού σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Η Ρωσία έχει αποτύχει να λάβει τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και έχει έτσι αναγκαστεί να στραφεί σε νυχτερινές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να μειώσει τις απώλειές της", αναφέρεται.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

Συνεχής βομβαρδισμός της Μαριούπολης

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές.

"Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται επί πέντε ημέρες. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, μας βομβαρδίζουν με πυραύλους GRAD, μας πλήττουν με τις αεροπορικές τους δυνάμεις", δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

I've geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.



📍47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.



Because I get asked often, explanation on how I located this in thread👇 pic.twitter.com/gYHe3MLpaq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

"Έχουν υποστεί ζημιές πολιτικές υποδομές-- σχολεία, σπίτια. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Γυναίκες, παιδιά έχουν σκοτωθεί", πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, επεσήμανε στο Facebook ότι στη Μαριούπολη υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα έπειτα από έναν βομβαρδισμό.

"Η Μαριούπολη και η Βολνοβάχα είναι δικές μας! Οι δυο πόλεις υφίστανται την πίεση του εχθρού, αλλά ανθίστανται. Στη Μαριούπολη (...) η πόλη είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα", πρόσθεσε.

Οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται στον δρόμο των ρωσικών δυνάμεων που εισβάλλουν στην Ουκρανία μέσω της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης των αποσχιστών στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε την Τρίτη ότι οι δυνάμεις του στοχεύουν να περικυκλώσουν το ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti. "Το καθήκον για σήμερα είναι η άμεση περικύκλωση της Μαριούπολης", ανέφερε ο ηγέτης των αποσχιστών του Ντονέτσκ Ντένις Πουσίλιν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο ρωσικός στρατός προ των πυλών της Χερσώνας

Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

"Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση", ανέφερε μέσω Facebook ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι "η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!".

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

"Βρίσκομαι στο γραφείο μου για να συντονίσω τις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να ξυπνήσετε σε μια πόλη σχετικά ειρηνική", πρόσθεσε, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν "ήρεμοι και προσεκτικοί" και να μη βγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

"Μην κάνετε επιθετικά διαπραγματεύσεις με κανέναν και μην προκαλείτε συγκρούσεις με αντιπάλους σας (...) Δεν πρόκειται για μάχη, πρόκειται για πόλεμο. Και ο πόλεμος κερδίζεται με λογικές ενέργειες και με ψυχραιμία", συμπλήρωσε.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο που τράβηξαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Χερσώνα που δείχνουν ρωσικές δυνάμεις να μπαίνουν στην πόλη των 290.000 κατοίκων.

Την Παρασκευή, ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως έθεσε υπό τον έλεγχό του υποδομή από την οποία εξαρτάται η ύδρευση της περιοχής της Βόρειας Κριμαίας, στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε βάση στην πόλη Οχτίρκα, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, χθες Δευτέρα, ενημέρωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, μέσω Facebook. Ο ουκρανικός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν.

"Χθες, το πυροβολικό του εχθρού έπληξε την στρατιωτική μονάδα. Εξακολουθούμε να βρίσκουμε πτώματα στα ερείπια", δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Υπάρχουν επίσης "πολλά πτώματα Ρώσων στην πόλη", έγραψε.

Αυτός δημοσιοποίησε εικόνες κτιρίων που έχουν καεί και φωτογραφίες από μέλη σωστικών συνεργείων που ψάχνουν στα ερείπια.

Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν βάζει στο στόχαστρο ζώνες αμάχων, ενώ κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας ανακοίνωσε τις πρώτες απώλειες

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της δημοκρατίας της Τσετσενίας και στενός σύμμαχος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ότι δύο τσετσένοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή την Πέμπτη.

"Δυστυχώς, έχουμε ήδη απώλειες μεταξύ των πολιτών της τσετσενικής δημοκρατίας. Δύο είναι νεκροί (ο θεός ας συγχωρέσει τις αμαρτίες τους), άλλοι έξι είναι τραυματίες και η κατάστασή τους είναι διαφόρων βαθμών σοβαρότητας", ανακοίνωσε ο αυταρχικός τσετσένος ηγέτης.

Η Μόσχα παραδέχεται ότι ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι. Η Μόσχα διαβεβαιώνει ότι δεν βάζει στο στόχαστρο περιοχές όπου ζουν άμαχοι, ωστόσο κατοικημένες περιοχές έχουν βομβαρδιστεί.

Το Κίεβο από τη δική του πλευρά καταγγέλλει ότι 350 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την περασμένη Πέμπτη, όταν ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, που κυβερνά την Τσετσενία με σιδηρά πυγμή, θεωρείται απόλυτα πιστός στο Κρεμλίνο.

Επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου, διαβεβαίωσε ότι "ο ρωσικός στρατός δεν επιτίθεται" και ότι "θέλει οι Ουκρανοί να μπορέσουν να καθορίσουν το δικό τους μέλλον".

Κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές πως είναι ναζί και "τρομοκράτες", κάλεσε τους "ειρηνικούς πολίτες της Ουκρανίας" και τις "δυνάμεις του στρατού της Ουκρανίας" να "απελευθερώσουν (μαζί)" τη χώρα "από τους προδότες και τους κλέφτες".

Στην Τσετσενία, ο Ραμζάν Καντίροφ επιβάλλει καταπιεστικό καθεστώς, με τους "καντιρότσκι", μονάδες παραστρατιωτικών, να σπέρνουν τρόμο καταδιώκοντας τους εχθρούς του.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που δείχνουν πλατεία στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, γεμάτη στρατιώτες που λένε πως σίγουρα αναχωρούν για την Ουκρανία.

Οι δυνάμεις υπό τον έλεγχο του κ. Καντίροφ έχουν κατηγορηθεί για πολλές ωμότητες στην Τσετσενία.

Ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή μήκους 64χλμ βόρεια του Κιέβου

Εικόνες από δορυφόρους που τραβήχτηκαν χθες Δευτέρα κατέγραψαν ότι πελώρια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου, βασικού στόχου των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας μετά την εισβολή της περασμένης εβδομάδας στην Ουκρανία, εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία.

"Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ" στον βορρά, ανέφερε η Maxar.

Convoy update based on analysis of additional imagery provided by @maxar: Troops are at Antonov Airport, meaning military vehicles & equipment are stretched out along 40 miles of road. Important: this image shows homes on fire along the route https://t.co/ypUM31PmId pic.twitter.com/IZWzv4akju — Christoph Koettl (@ckoettl) March 1, 2022

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κυριεύσει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην οχηματοπομπή, όπως καταγράφηκε από τους δορυφόρους, "ορισμένα οχήματα είναι ενίοτε πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο", ενώ "σε άλλα τμήματά της τα οχήματα είναι τοποθετημένα ανά δυάδες ή τριάδες το ένα πλάι στο άλλο", πρόσθεσε η Maxar.

Στις εικόνες βλέπει κανείς εκατοντάδες οχήματα, το ένα πίσω από το άλλο, σε δρόμους της ουκρανικής επαρχίας και, ενίοτε, καπνό σε μικρή απόσταση, που προέρχεται από φλεγόμενα κτίρια, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που καταγράφουν νέες συγκεντρώσεις ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, οχημάτων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης την Πέμπτη, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προς το παρόν καταφέρει να υπερασπιστούν τις προσβάσεις στο κέντρο του Κιέβου και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων "επιβραδύνθηκε" την πέμπτη ημέρα της εισβολής, καθώς συγκεντρώνονται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Κατά δύο πηγές που ερωτήθηκαν χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια διπλωματική και μια προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, η Μόσχα ετοιμάζεται να εξαπολύσει άμεσα έφοδο στο Κίεβο.

Η κύρια ρωσική δύναμη που κινείται προς την ουκρανική πρωτεύουσα "προέλασε περίπου πέντε χιλιόμετρα" και βρίσκεται "περίπου 25 χλμ." από την πόλη, εκτίμησε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα.

Ο Ζελένσκι καλεί να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε "όλα τα λιμάνια" και σε όλα "τα αεροδρόμια του κόσμου"

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε όλα "τα λιμάνια" και όλα "τα αεροδρόμια του κόσμου" σε αντίποινα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

"Πρέπει να αποκλειστεί η είσοδος" της Ρωσίας "σε όλα τα λιμάνια, σε όλες τις διώρυγες και όλα τα αεροδρόμια του κόσμου", είπε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να "εξετάσει τον πλήρη αεροπορικό αποκλεισμό" του εναέριου χώρου της Ουκρανίας "για τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα" της Ρωσίας, κάτι πάντως που η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε χθες.

"Αυτό το κακό (...) πρέπει να σταματήσει αμέσως. Και να καταστραφεί οικονομικά, για να φανεί ότι η ανθρωπότητα είναι ικανή να αμυνθεί", πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ο κ. Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες, την ώρα που αντιπροσωπείες της Μόσχας και του Κιέβου συναντώνταν για πρώτη φορά στη Λευκορωσία από την έναρξη της εισβολής την Πέμπτη.

"Οι συνομιλίες έγιναν με φόντο βομβαρδισμούς και πυρά εναντίον του εδάφους μας (...). Ο συγχρονισμός των πυρών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ήταν προφανής", δήλωσε.

"Θεωρώ ότι η Ρωσία προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο απλούστατα να ασκήσει πίεση" στο Κίεβο, έκρινε ο κ. Ζελένσκι, προσθέτοντας "μην χάνετε τον χρόνο σας".

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, το Κίεβο "δεν έλαβε το αποτέλεσμα που ήθελε" στον πρώτο γύρο των συνομιλιών χθες Δευτέρα, όμως αναφέρθηκε σε "αντιπροτάσεις" στις ρωσικές προτάσεις προκειμένου "να τερματιστεί ο πόλεμος".

Οι αντιπροσωπείες επέστρεψαν για "διαβουλεύσεις στις πρωτεύουσές τους" προτού διεξαχθεί "δεύτερος γύρος" των συνομιλιών.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και το Κίεβο κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και η Ουκρανή πρεσβευτής στις ΗΠΑ κατηγόρησαν χθες Δευτέρα τη Ρωσία ότι χρησιμοποίησε βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες εναντίον της Ουκρανίας.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν τις ευρέως απαγορευμένες βόμβες διασποράς, με την Αμνηστία να κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι με αυτές επιτέθηκε εναντίον νηπιαγωγείου στη βορειοανατολική Ουκρανία στο οποίο είχαν αναζητήσει καταφύγιο άμαχοι.

Οι βόμβες διασποράς μπορεί να περιέχουν δεκάδες μικρές βόμβες που διασπείρονται σε πολύ μεγάλη απόσταση αλλά δεν εκρήγνυνται όλες, μετατρεπόμενες σε νάρκες κατά προσωπικού που με την ελάχιστη επαφή μπορούν να σκοτώσουν και να προκαλέσουν ακρωτηριασμούς ακόμη και πολύ καιρό μετά τις συγκρούσεις.

Η Οξάνα Μαρκάροβα, πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα, γνωστή και ως βόμβα κενού.

"Χρησιμοποίησαν μια βόμβα κενού σήμερα", επεσήμανε η Μαρκάροβα μετά τη συνάντησή της με τους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς. "…Η καταστροφή που προσπαθεί να προκαλέσει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι τεράστια", πρόσθεσε.

Η βόμβα κενού ή θερμοβαρική βόμβα απορροφά το οξυγόνο από τον αέρα για να προκαλέσει μια έκρηξη σε υψηλή θερμοκρασία. Το κύμα που παράγεται από το όπλο αυτό έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή ενός συμβατικού εκρηκτικού και είναι ικανό να εξαϋλώσει το ανθρώπινο σώμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη χρήση θεμροβαρικών όπλων στην Ουκρανία. Το CNN μετέδωσε ότι μια ομάδα δημοσιογράφων του εντόπισε έναν ρωσικό εκτοξευτήρα θερμοβαρικών ρουκετών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι έχει δει τις πληροφορίες αυτές, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει αυτού του είδους το όπλο.

"Αν είναι αλήθεια, ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου", δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις που θα αποτιμήσουν την κατάσταση και ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν "θα πάρει μέρος σε αυτή τη συζήτηση".

Η Μαρκάροβα επεσήμανε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται ενεργά με την κυβέρνηση Μπάιντεν για να αποκτήσει περισσότερα όπλα και να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

"Θα πρέπει να πληρώσουν, θα πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα", τόνισε στους δημοσιογράφους.