Ουκρανία: Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο - Ο ρωσικός στρατός προ των πυλών της Χερσώνας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09.54

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην πόλη Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή της στη χώρα.

Στη Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της περιφέρειας του Χάρκοβο, Oleg Synegubov, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις έπληξαν το κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και ενός κυβερνητικού κτιρίου. Ο Synegubov δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους και GRAD και πυραύλους Cruise στο Χάρκοβο και ότι είναι ένοχη για εγκλήματα πολέμου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η άμυνα της πόλης αντέχει.

Massive Russian air strike moments ago on the #Kharkiv regional administration building.



This is a densely populated area of town. Casualties are feared.



pic.twitter.com/3dlJCCb3jf