Πολωνία: Η Βαρσοβία στηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η Πολωνία θα στηρίξει τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα ότι υπέγραψε το επίσημο αίτημα ένταξης της χώρας του στο μπλοκ.

"Η Πολωνία θα στηρίξει την Ουκρανία στην ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ", έγραψε ο Ζμπίγκνιου Ράου σε ανάρτησή του στο Twitter.

Poland has always advocated Ukraine's EU membership. Today, when the Ukrainians heroically defend themselves against Russian aggression it's high time to welcome 🇺🇦 into 🇪🇺 community. Poland will provide all necessary assistance to Ukraine's accession process. #FirstToHelp https://t.co/lX6YMH2P8S