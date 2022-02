Ρωσική πομπή 27 χλμ κατευθύνεται προς Κίεβο, σφοδρές μάχες στο Χάρκοβο - Νέες συνομιλίες θα έχουν Ρωσία και Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:36

Ολοκληρώθηκαν μετά από πάνω από πέντε ώρες οι συνομιλίες που διεξήγαγαν οι αντιπροσωπίες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Γκόμελ στην Λευκορωσίας σχετικά με την πιθανότητα εκεχειρίας και τη λήξη του πολέμου.

Όπως ανακοινώθηκε οι αντιπροσωπείες θα επιστρέψουν στις έδρες τους για διαβουλεύσεις και στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος συνομιλιών.

Μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία τη Δευτέρα είπε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και η ρωσική πλευρά ήταν προκατειλημμένη. "Η ρωσική πλευρά, δυστυχώς, εξακολουθεί να έχει μια πολύ προκατειλημμένη άποψη για τις καταστροφικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει", ανέφερε στο Twitter ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχάιλο Ποντόλιακ μετά την παρουσία του στις συνομιλίες κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν γύρω στο μεσημέρι σήμερα και σύμφωνα με το Κίεβο ο στόχος της Ουκρανίας είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία.

Την ώρα που ανακοινώθηκε η λήξη των συνομιλιών, τεράστιες εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ισχυρές εκρήξεις, ενώ παράλληλα δεν σταματούν να ηχούν και σειρήνες πολέμου.

Η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου τις μισές δυνάμεις που είχε στα σύνορα της Ουκρανίας στην πρώην σοβιετική γείτονά της, δήλωσαν δυτικοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνέχισαν να πλησιάζουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με μια στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που εκτεινόταν σε 27 χιλιόμετρα, δήλωσε ιδιωτική αμερικανική εταιρεία.

Η Maxar Technologies είπε ότι η συνοδεία στο ανατολικό άκρο του αεροδρομίου Antonov περιείχε εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, τανκς, πυροβολικό και οχήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και συνέχισε να κινείται νότια προς το Κίεβο.

Η Γαλλία θα μεταφέρει την πρεσβεία της από την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο στη δυτική πόλη Λβιβ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν τη Δευτέρα στο BFM TV. Το Παρίσι είναι η τελευταία δυτική χώρα που μετέφερε την πρεσβεία της από την πρωτεύουσα, αλλά επέλεξε να τη μεταφέρει λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στο έδαφος.

Σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται γύρω από το Τσερνίχιβ, μια πόλη στη βόρεια Ουκρανία, και το Χάρκοβο, επεσήμανε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι και οι δύο πόλεις παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο σήμερα το πρωί, δήλωσε στο μεταξύ ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.

"Το Χαρκίβ υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν", σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρον μίλησε σήμερα για περίπου μιάμιση ώρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος έχει μιλήσει σήμερα πολλές φορές.

Για το διάστημα που διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να εφαρμοστούν τα εξής:

- Άμεση διακοπή όλων των επιθέσεων κατά πολιτών

- Προστασία των αστικών υποδομών

- Εξασφάλιση των οδικών αξόνων, πρωτίστως δε εκείνων που βρίσκονται νοτίως του Κιέβου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηλυσίων Πεδίων ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος να σεβαστεί αυτούς τους τρεις όρους. Από την άλλη πλευρά, κατά τα όσα είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν τα αιτήματα της Ρωσίας είναι:

- H αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

- H αποστρατιωτικοποίηση και η "αποναζιστικοποίηση" του ουκρανικού κράτους

- H διασφάλιση του ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα το επίσημο αίτημα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας Β. Ζελένσκι. Αυτό αναφέρει tweet του επίσημου λογαριασμού του Ουκρανικού κοινοβουλίου, όπου υπογραμμίζεται πως πρόκειται για μια ιστορική στιγμή.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.



This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc