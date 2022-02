Το επίσημο αίτημα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ υπέγραψε ο Ζελένσκι

Το επίσημο αίτημα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας Β. Ζελένσκι.

Αυτό αναφέρει tweet του επίσημου λογαριασμού του Ουκρανικού κοινοβουλίου, όπου υπογραμμίζεται πως πρόκειται για μια ιστορική στιγμή.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union. This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό πως Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να γίνει άμεσα μέλος του ευρωπαϊκού μπλοκ με ειδική διαδικασία fast-track, καθώς η χώρα αμύνεται απέναντι στην εισβολή των ρωσικών δυνάμεων.

"Ο στόχος μας είναι να είμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους και, κυρίως, να είμαστε ίσοι. Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι δίκαιο. Είμαι βέβαιος ότι το αξίζουμε", ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

"We appeal to the European Union to immediately admit Ukraine as a member under a new special procedure," Zelensky says. "I'm convinced Ukraine has earned the right & that this is possible."

Putin would hate that almost as much as if it joined NATO pic.twitter.com/dEzB7bc5So