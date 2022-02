Ιαπωνία: Άλλα 100 εκατ. δολ. για την Ουκρανία δέσμευσε ο πρωθυπουργός Κισίντα

Σε δέσμευση, εκτός της αρχικά εγκεκριμμένης βοήθειας 100 εκατ. δολαρίων, και άλλων 100 εκατ. από πλευράς Ιαπωνίας, αναφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα.

"Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Κισίντα. Τον ευχαρίστησα για την ισχυρή στήριξή του στην Ουκρανία για την απόκρουση της επίθεσης. Η Ιαπωνία δεσμεύει άλλα 100 εκατ. δολ. στην ήδη εγκεκριμμένη βοήθεια 100 εκατ., ενώ υποστηρίζει πλήρως σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σας ευχαριστούμε! Μια πραγματικά παγκόσμια συμμαχία κατά του πολέμου λειτουργεί.

Talked with Prime Minister of Japan @kishida230. Thanked for a strong support to 🇺🇦 in countering aggression. 🇯🇵 allocates $100 million to the already approved aid of $100 million, fully supports tough sanctions against Russia. Thank you! A truly global anti-war coalition works.