Γ. Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ ενισχύει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία

Η Συμμαχία του ΝΑΤΟ παρέχει στην Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και αντιαρματικά όπλα, ανέφερε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ σε tweet του τη Δευτέρα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι νωρίτερα είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.