Επίτροπος Ενέργειας ΕΕ: Θα ζητήσω άμεσο συγχρονισμό του δικτύου παροχής ενέργειας σε όλη την Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα να ενεργοποιήσουν άμεσες διαδικασίες συγχρονισμού του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, με φόντο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε, μέσω Twitter, η επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Κάντρι Σίμσον, εν όψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου των 27 υπουργών Ενέργειας το απόγευμα.

"Θεωρώ ότι πρόκειται για τη μόνη δυνατή πορεία δράσης στις τρέχουσες συνθήκες", σημείωσε η Εσθονή αξιωματούχος της ΕΕ.

Meeting w/ @ENTSO_E this morning to discuss the synchronisation of Ukrainian power grid with the European grid.



Later today, I will ask #EU energy ministers to support the emergency synchronisation.



I believe this is the only possible course of action in current circumstances.