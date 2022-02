Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Μόσχας - Κιέβου, εν μέσω σφοδρού βομβαρδισμού του Χάρκοβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.29

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Λίγο νωρίτερα οι αντιπροσωπείες σταμάτησαν για σύντομο διάλειμμα και πλέον συνεχίζουν με τον τρίτο γύρο.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν γύρω στο μεσημέρι σήμερα και σύμφωνα με το Κίεβο ο στόχος της Ουκρανίας είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία.

Το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας Vladimir Makei υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία για διαπραγματεύσεις, διαβεβαιώνοντας τους εκπροσώπους ότι θα πρέπει να αισθάνονται "απολύτως ασφαλείς".

"Αγαπητοί φίλοι, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας μου ζήτησε να σας καλωσορίσω και να σας παράσχω τα πάντα για το έργο σας, όπως συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν. Μπορείτε να αισθάνεστε απολύτως ασφαλείς εδώ. Αυτό είναι το ιερό μας καθήκον", δήλωσε ο Makei σύμφωνα με το CNN.

"Ο πρόεδρος Λουκασένκο ελπίζει ειλικρινά ότι, κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών, θα είναι εφικτό να βρεθούν λύσεις σε όλα τα ζητήματα αυτής της κρίσης. Όλοι οι Λευκορώσοι προσεύχονται για αυτό", σημείωσε και πρόσθεσε: "Αναμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα".

Η ακριβής τοποθεσία των συνομιλιών έχει κρατηθεί μυστική για λόγους ασφαλείας. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στη Λευκορωσία, αλλά η μόνη τοποθεσία που έχει ανακοινωθεί είναι ότι λαμβάνουν χώρα στις όχθες του ποταμού Πρίπιατ στην περιοχή Γκόμελ της Λευκορωσίας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα το πρωί στη ζώνη στην οποία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τη Ρωσία όπου θα αξιώσει "άμεση" εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία. "Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις", αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

"Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος", διευκρίνισε.

Εν τω μεταξύ, ουκρανός σύμβουλος του προέδρου ζήτησε τη Δευτέρα την υποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Κριμαίας και του Ντονμπάς, όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters. Αργότερα, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης διευκρίνισαν ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούσαν προσωπική άποψη του συμβούλου, Oleksiy Arestovych, ο οποίος δεν είναι μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Όσον αφορά την σύνθεση των αντιπροσωπειών, σύμφωνα με το Ria Novosti, η Μόσχα εκπροσωπείται από τον σύμβουλο του προέδρου Vladimir Medinsky, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Andrey Rudenko, τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Alexander Fomin, τον επικεφαλής της διεθνούς επιτροπής της Κρατικής Δούμας Leonid Slutsky και τον Ρώσο πρέσβη στη Λευκορωσία Boris Gryzlov.

Από την πλευρά του Κιέβου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας Oleksiy Reznikov, ο επικεφαλής της παράταξης "Υπηρέτης του Λαού" David Arahamiya, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Mykola Tochitskiy, ο σύμβουλος του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Mykhaylo Podolyak, ο βουλευτής Rustem Umerov και ο πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Τριμερή Ομάδα Επαφής Andrey Kostin.

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία η οποία να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σήμερα.

"Κάθε ώρα που παρατείνεται η σύγκρουση, υπάρχουν Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες που πεθαίνουν. Συμφωνήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών", δήλωσε ο Μεντίνσκι.

Η Ουκρανία αποδέχθηκε χθες, Κυριακή, την ιδέα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μολονότι όπως είπε "δεν πιστεύει πάρα πολύ" ότι αυτές θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί.

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει την επίθεση στην Ουκρανία

Το αίτημα της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος έχει μιλήσει σήμερα πολλές φορές.

Ο Μακρόν προέτρεψε επίσης τον Πούτιν να σταματήσει όλα τα πλήγματα εναντίον αμάχων, να σεβαστεί τις υποδομή πολιτών στην Ουκρανία και να παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε βασικούς δρόμους, ειδικά νότια του Κιέβου, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν.

Σφοδρός βομβαρδισμός του Χάρκοβο

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε στο μεταξύ σήμερα ότι η Ρωσία "επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης" κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα και ενόψει των συνομιλιών, ωστόσο η πόλη Χάρκοβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό.

"Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές", επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στο Κίεβο καθυστερεί λόγω επιμελητειακών λαθών και της ισχυρής αντίστασης των Ουκρανών, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

"Το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεων του Πούτιν παραμένει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου και η προέλασή τους καθυστερεί επειδή οι ουκρανικές δυνάμεις υπερασπίζονται το αεροδρόμιο Χοστομέλ, έναν από τους βασικούς στόχους των Ρώσων ήδη από την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων", πρόσθεσε το υπουργείο.

"Επιμελητειακά λάθη και η ισχυρή αντίσταση των Ουκρανών εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη ρωσική προέλαση", εκτίμησε.

Σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται γύρω από το Τσερνίχιβ, μια πόλη στη βόρεια Ουκρανία, και το Χάρκοβο, επεσήμανε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι και οι δύο πόλεις παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ (Χάρκοβο) σήμερα το πρωί, δήλωσε στο μεταξύ ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.

"Το Χαρκίβ υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν", σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χρήστες των social media έχουν ανεβάσει βίντεο που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από το Χάρκοβο με τους βομβαρδισμούς.

Well done, but things that are happening RIGHT NOW in Charkov are out of hands.. russians are using grad bombardment on whole infrastructure.. civilan buildings, supermarkets, everything.. people are beein killed in houses/on streets.. everywhere bodies:(((