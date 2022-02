Στα ATM οι Ρώσοι υπό το φόβο των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία

Οι πολίτες στη Μόσχα και σε άλλες ρωσικές πόλεις έκναν ουρές σε ΑΤΜ και τραπεζικά υποκαταστήματα σε αναζήτηση μετρητών, τόσο σε ρούβλι όσο και σε δολάρια, υπό το φόβο της κατάρρευση του εθνικού νομίσματος και την αδυναμία χρήσης των διεθνών συστημάτων πληρωμών, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Οι ουρές των ανθρώπων που προσπαθούσαν να κάνουν ανάληψη ξένων νομισμάτων άρχισαν να σχηματίζονται ήδη από το πρωί της Πέμπτης, μετά την απόφαση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να ξεκινήσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, στέλνοντας το ρούβλι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Βίντεο από τη Ρωσία δείχνει μια μεγάλη ουρά σε μηχάνημα ΑΤΜ στη Μόσχα, ενδεικτικό των φόβων των Ρώσων ότι δεν θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών καθώς θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά της χώρας τους, αναφέρουν οι Times of Israel. Το ΑΤΜ στο παρακάτω βίντεο ξεμένει από χρήματα μετά από 40 λεπτά.

The Moscow bank run: a queue for a Tinkoff ATM in the Liga shopping center in Khimki. There are about 70 people in line. Eyewitnesses say the money in the ATM runs out within 40 minutes. @bazabazon pic.twitter.com/MTMkEiCRHJ