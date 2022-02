Φον ντερ Λάιεν: Oι νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:15

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ευρώπης σε όλα τα ρωσικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Ρώσων ολιγαρχών ανακοίνωσε η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. "Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για την Ένωσή μας", ανέφερε.

"Αυτά τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν πλέον να προσγειώνονται, να απογειώνονται ή να πετούν πάνω από το έδαφος της ΕΕ", δήλωσε.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft. They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU. Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ακόμη πως θα προχωρήσει στην απαγόρευση της μιντιακής ''μηχανής'' του Κρεμλίνου στην ΕΕ, που θα αφορά τα Russia Today και Sputnik.

Υπογράμμισε ότι "το κρατικό Russia Today και το Sputnik, καθώς και οι θυγατρικές τους δεν θα μπορούν πλέον να διαδίδουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν και να δούμε διχασμό στην Ένωσή μας".

"Αναπτύσσουμε εργαλεία για να απαγορεύσουμε την τοξική και επιβλαβή παραπληροφόρησή τους στην Ευρώπη", επισήμανε.

Τόνισε πως η Ένωση θα προχωρήσει σε κυρώσεις και κατά της Λευκορωσίας, οι οποίες θα πλήξουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας της. "Αυτό θα σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων από ορυκτά καύσιμα μέχρι τον καπνό, την ξυλεία, το τσιμέντο, τον σίδηρο και τον χάλυβα. Θα επεκτείνουμε και στη Λευκορωσία τους περιορισμούς στις εξαγωγές για τα προϊόντα διπλής χρήσης που ελήφθησαν και για τη Ρωσία", σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε επίσης κυρώσεις για τους Λευκορώσους που βοηθούν την Μόσχα.

Επίσης, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τη στήριξη των ανατολικών κρατών-μελών της για να να μπορέσουν να υποδεχθούν πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε επίσης ότι η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά την αγορά και παράδοση όπλων και άλλου εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί πως όπως δήλωσε πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Reuters η ΕΕ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 450 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση παράδοσης όπλων στην Ουκρανία.

Επιπλέον, 50 εκατ. ευρώ προορίζονται να δαπανηθούν για εξοπλισμό όπως ιατρικές προμήθειες, δήλωσε η πηγή.

