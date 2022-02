Ουκρανία: Ήχοι από έκρηξη στο Κίεβο, καθώς ήχησαν ξανά οι σειρήνες συναγερμού

Ήχος από έκρηξη ακούστηκε στα δυτικά του κέντρου του Κιέβου την Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, ανέφερε ανταποκριτής του Reuters.

Η σειρήνα συναγερμού ακούστηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα γύρω στις 08:09 π.μ. (ώρα Ελλάδος), ανέφερε ανταποκριτής του Reuters.

A morning howl of sirens in Kyiv



- authorities say a Russian rocket has hit an oil depot in Vasylkiv nearby



- Invading Russian troops have blown up a natural gas pipeline in Kharkiv, where there are reports they’ve entered the city. pic.twitter.com/6NNiRTvsLo