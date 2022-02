Κυβερνήτης Χάρκοβο: Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν στην πόλη - Σε εξέλιξη οδομαχίες

Οι ουκρανικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τα ρωσικά στρατεύματα στους δρόμους πόλης Χάρκοβο της Ουκρανίας την Κυριακή, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, σύμφωνα με το Reuters.

"Τα ελαφρά οχήματα του εχθρού έχουν εισβάλει στο Χάρκοβο, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης", δήλωσε. "Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταστρέφουν τον εχθρό. Ζητάμε από τους πολίτες να μην βγουν έξω".

Βίντεο που δημοσίευσαν ο Άντον Χερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, και η Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών και Προστασίας Πληροφοριών της Ουκρανίας έδειξαν πολλά ελαφρά στρατιωτικά οχήματα να κινούνται κατά μήκος ενός δρόμου και, ξεχωριστά, ένα φλεγόμενο τανκ.

