Σε επιφυλακή θέτει τα πυρηνικά ο Πούτιν - Προς σταυροδρόμι η σύγκρουση στην Ουκρανία

Σε σταυροδρόμι φαίνεται πως οδεύει η αναμέτρηση στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας την περασμένη Πέμπτη. Ενώ μαίνονται οι μάχες ιδίως στα βόρεια -και πρώτα - πρώτα- και νότιο-ανατολικά της χώρας μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και εκκρεμεί ενδεχόμενη συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Λευκορωσία, ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με το Αssociated Press, θέτει σε επιφυλακή τις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως για 4η μέρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία χωρίς να έχει πέσει στα χέρια του στρατού του Πούτιν το Κίεβο. Χθες μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο Αμύνης ανακοίνωσε τη "διεύρυνση" της επίθεσης "σε όλες τις κατευθύνσεις" στο εσωτερικό της χώρας, καθώς προχώρησαν οι ρωσο-ουκρανικές επαφές για τη διεξαγωγή συνομιλιών, όπως ανέφερε η ρωσική πλευρά.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι περικύκλωσε δύο μεγάλες πόλεις στη νότια Ουκρανία, τη Χερσώνα και το Μπερντιάνσκ, ενώ το "ελαφρά οχήματα" της Ρωσίας έχουν εισβάλει στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον Ουκρανικό τοπικό κυβερνήτη.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τη ρωσική πρόταση για συνομιλίες στη Λευκορωσία, λέγοντας ότι το ίδιο το Μινσκ είναι συνένοχο στη ρωσική εισβολή, αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για διαπραγματεύσεις σε άλλες τοποθεσίες.

Η ρωσική πλευρά δίνει διορία στην Ουκρανία μέχρι τις 3 μ.μ. (4 μ.μ. ώρα Ελλάδας) για να συμφωνήσει σε συνάντηση στην πόλη Γόμελ, μεταδίδει το πρακτορείο Ria Novosti.

Η Ουκρανία συμφωνησε για συνομιλίες στη Λευκορωσία, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Tην ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Assosiated Press, o Ρώσος Πρόεδρος, Β. Πούτιν έθεσετις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, ο Πούτιν.

Παράλληλα, η Βρετανίδια ΥΠΕΞ, Λιζ Τρας τονίζει πως αν είναι είναι σοβαροί οι Ρώσοι μιλώντας για διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ρωσική αντιπροσωπεία έφθασε στη Λευκορωσία για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ifax.

Την ίδια ώρα η "Κοινότητα για την Παγκόσμια Διατραπεζική Οικονομική Επικοινωνία" (SWIFT) ετοιμάζεται να εφαρμόσει τις επόμενες ημέρες τα νέα μέτρα που αποφάσισαν χώρες της Δύσης, τα οποία στοχεύουν ορισμένες ρωσικές τράπεζες σε αντίποινα για την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα στους 10 έχουν φτάσει οι άμαχοι Έλληνες που σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο έχει ήδη στείλει διάβημα προς τη Ρωσική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Στο μεταξύ Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε χθεςαπό τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο να απαιτήσει την άμεση απόσυρση από τη χώρα του των ρωσικών στρατευμάτων.

Νωρίτερα, μία μετά την άλλη χώρες της Δύσης (ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία κλπ.) ανακοίνωσαν την παροχή όπλων στην Ουκρανία προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά της έναντι των Ρώσων.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη στρατιωτική εικόνα στην Ουκρανία. Με απόφασή του, η Ελλάδα ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ουκρανίας, σε συνεννόηση με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τους εταίρους της στην Ε.Ε. και δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, αποστέλλει εντός της ημέρας, αμυντικό υλικό με 2 C-130 τα οποία θα αναχωρήσουν για την Πολωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα στέλνει στην Ουκρανία πυρομαχικά, τουφέκια τύπου Καλασνικοφ και εκτοξευτές.

Επίσης εντός της ημέρας θα αποσταλεί σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια την οποία θα συνοδεύσει ο Υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και η Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την περιοχή Βασίλκιβ στην περιφέρεια του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

"Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω", ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.

Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Telegram o σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεραστσένκο, οι πύραυλοι έπληξαν το Βασίλκιβ και ξέσπασε φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Λίγα λεπτά πριν από τη 01:00, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στην περιοχή της γέφυρας Paton στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη.

Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σαφές για την ώρα πόσο σημαντικός ήταν ο συγκεκριμένος αγωγός και κατά πόσο η έκρηξη θα μπορούσε να διαταράξει τη μεταφορά φυσικού αερίου σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης ή της χώρας.

Παρά τη συνεχιζόμενη επίθεση, η Ουκρανία εξακολουθεί να προμηθεύει με ρωσικό φυσικό αέριο την Ευρώπη.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA