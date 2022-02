Εκνευρισμός Τσαβούσογλου για Δένδια: ''Μοναδικό του χόμπι η δυσφήμηση της Τουρκίας''

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:15

Υπό την σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνέντευξή του ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε πως "μόνο επιζήμιο θα είναι για την Τουρκία να επιχειρήσει να αξιοποιήσει καιροσκοπικά τη συγκυρία στην Ουκρανία και ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων".

Ενώ ξεκαθάρισε πως "Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι αποφασισμένη να προασπίσει την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα".

Ο Νίκος Δένδιας με τις συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσε τον εκνευρισμό του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μελβούτ Τσαβούσογλου ο οποίος απάντησε με ανάρτησή του στο Twitter το εξής: "Ενώ ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, ο φίλος μου Νίκος επικεντρώνεται στο μοναδικό του χόμπι: Δυσφήμηση της Τουρκίας σε οποιαδήποτε συνθήκη. Τέτοια αφοσίωση και τόση προσπάθεια ξοδεύονται σε τέτοιες ανοησίες. Τόσο λυπηρό!" υποστηρίζει σε tweet του ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.



Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh