ΥΠΕΞ: 10 Έλληνες νεκροί και έξι τραυματίες από βομβαρδισμούς στην Αν. Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:20

Ακόμη τέσσερις ομογενείς έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση από αέρος στο χωριό Σαρτανά, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 10.

"Οι από αέρος επιθέσεις κατά αμάχων, που συνεχίζονται στο χωριό Σαρτανά και οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο επιπλέον τεσσάρων ομογενών, αποτελούν απαράδεκτες εγκληματικές ενέργειες" αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών για την δολοφονία από αέρος τεσσάρων ομογενών στο χωριό Σαρτανά στην Ανατολική Ουκρανία.

"Τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να διακόψει αμέσως τις εναέριες επιθέσεις και κάθε ενέργεια εναντίον αμάχων πολιτών", προσθέτει το ΥΠΕΞ.

"Ο θάνατος ομογενών μας, προκαλεί θλίψη και οργή για αυτή την απαράδεκτη πράξη ρωσικής επίθεσης σε αμάχους", έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις απώλειες των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία.

"Συλλυπητήρια στους οικείους τους. Το Ελληνικό Προξενείο στη Μαριούπολη παραμένει ανοιχτό για την παροχή βοήθειας", πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε νέα του ανάρτηση στα αγγλικά για τις απώλειες δέκα Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός αναφέρει: "10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα!".

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!