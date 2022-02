Β. Ζελένσκι: Η Τουρκία θα απαγορεύσει τη διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα - Διαψεύδει Τούρκος αξιωματούχος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:44

Η Τουρκία θα απαγορεύσει τη διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε με tweet του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνομιλία του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!