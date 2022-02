Ντ. Κουλέμπα: Απομονώστε πλήρως τη Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε το Σάββατο την πλήρη απομόνωση της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο στις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

"Απαιτώ από τον κόσμο: πλήρη απομόνωση της Ρωσίας, απέλαση πρεσβευτών, εμπάργκο πετρελαίου, καταστροφή της οικονομίας της", έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq