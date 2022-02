Διεύρυνση της επίθεσης σε όλες τις κατευθύνσεις ανακοίνωσε η Μόσχα- Στους 6 ανήλθαν οι άμαχοι Έλληνες νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.20

Έξι άμαχοι Έλληνες νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο νεότερος τραγικός απολογισμός από ελληνικής πλευράς από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία είναι σε εξέλιξη από την περασμένη Πέμπτη.

Ο θάνατος των 2 πρώτων νεκρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών προκλήθηκε από ρωσικό αεροσκάφοςστα περίχωρα του χωριού Σαρτανά στην Ανατολική Ουκρανία.

Όσον αφορά το θάνατο επιπλέον 4 Ελλήνων ομογενών, συνέβη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στο χωριό Μπουγάς, το οποίο βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορείως της Μαριούπολης.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, κος Νίκος Δένδιας είχε θέσει μετ'επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, το ζήτημα της ανάγκης προστασίας της Ελληνικής ομογένειας.

Την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός έλαβε σήμερα τη διαταγή να διευρύνει την επίθεσή του προς όλες τις κατευθύνσεις παρά την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, καθώς η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι το Κίεβο αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

"Σήμερα όλες οι μονάδες έλαβαν τη διαταγή να διευρύνουν την επίθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το σχέδιο επίθεσης", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, υποστηριζόμενοι από το ρωσικό στρατό, σημειώνουν "επιτυχίες".

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευθούν άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.

Να σημειωθεί πως έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία οι δυνάμεις Τσετσένων μαχητών του συμμάχου του Πούτιν, Ραμζάν Καντίροφ.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται για τρίτη μέρα η πολιορκία του Κίεβου από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν εισβάλει στην Ουκρανία στα πλαίσια πολεμικής "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης" την οποία αποφάσισε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρωτεύουσα του Κίεβο βρίσκεται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο μετά την εισβολή της Ρωσίας την Πέμπτη, ενώ το ίδιο ισχύει και για πόλεις-κλειδιά περιμετρικά της πρωτεύουσας.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να προελαύνουν ξανά προς την Ουκρανία σήμερα, αφού ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέκοψε την επίθεση μια μέρα νωρίτερα εν αναμονή συνομιλιών με το Κίεβο που δεν έγιναν ποτέ, ανέφερε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το Reuters.

Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Κιέβου, Β. Κλίτσκο ανακοίνωσε πως η απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα θα ισχύει μετά τις 5 μ.μ. και όποιος κυκλοφορήσει θα θεωρηθεί από τις αρχές σαν σαμποτέρ.

Πέραν του Κίεβου -όπου σήμερα δύο πύραυλοι έπληξαν περιοχές νοτιοδυτικά του κέντρου- τα βασικά σημεία της ρωσο-ουκρανικής αναμέτρησης βρίσκονται στα νότια και ιδίως ανατολικά σημεία της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές από την Ουκρανία προς γειτονικές χώρες. Προς την Πολωνία έχουν περάσει 100.000 Ουκρανοί.

Σύμφωνα με το Associated Press o Ουκρανός πρόεδρος, Β. Ζελένσκι κλήθηκε να εκκενώσει το Κίεβο με εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά απέρριψε την πρόταση.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά Ζελένσκι δήλωσε πως οι δυτικοί εταίροι του θα παραδώσουν νέα όπλα και εξοπλισμούς. Στο μέτωπο των κυρώσεων σε ισχύ είναι τα ευρωπαϊκά μέτρα κατά των περιουσιακών στοιχείων του Πούτιν και του Λαβρόφ στο εξωτερικό.

Από τη μεριά τους οι Ρώσοι απειλούν με κρατικοποίηση περιουσιακά στοιχεία ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε, εμφανιζόμενος σε βίντεο που γυρίστηκε έξω από το γραφείο του στην πρωτεύουσα -όπως μετέδωσε το Reuters- σε απάντηση αμερικανικής πρότασης για έξοδο του από το Κίεβο το εξής: "Η μάχη είναι εδώ, χρειάζομαι πυρομαχικά, όχι μεταφορικό μέσο", σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών με άμεση γνώση της συζήτησης.

Η ίδια πηγή περιέγραψε τον Ζελένσκι ως αισιόδοξο.

Στο μεταξύ, σήμερα, δύο πύραυλοι έπληξαν περιοχές νοτιοδυτικά του κέντρου του Κιέβου, ανέφερε ανταποκριτής του Reuters. Ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Zhulyany.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters, οι σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Κίεβο στις 11:20 π.μ. ώρα Ελλάδος.

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε ότι οι πύραυλοι έπληξαν την περιοχή κοντά στην πλατεία Σεβαστούπολη, ενώ η κυβέρνηση της πόλης του Κιέβου δήλωσε ότι ένας από τους πυραύλους έπληξε μία πολυκατοικία.

Σφοδρά πυρά από διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας αναφέρθηκαν τις πρώτες ώρες σήμερα, μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε ο πρόεδρος της χώρας ο οποίος είπε ότι ανέμενε πως ο ρωσικός στρατός θα επιτίθετο στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απώθησε επίθεση ρωσικών στρατευμάτων σε ουκρανική βάση δυτικά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας, περίπου επτά χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Φωτογραφίες δείχνουν φωτιά στο σημείο, ενώ σε βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται πυρά όπλων.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq