Επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν για ενίσχυση κυρώσεων και αμυντική βοήθεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την ενίσχυση των κυρώσεων, αμυντική βοήθεια και για αντιπολεμικό συνασπισμό, όπως έγραψε στο Twitter την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Ευχαριστώ τις ΗΠΑ για την ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία!", έγραψε ο Ζελένσκι.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!